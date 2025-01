"Llamé a los bomberos y la policía": el terrible episodio que vivió Fátima Florez.

Sin filtros y con la sinceridad que la caracteriza, Fátima Florez vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su impecable talento en los escenarios, sino por un tenso momento que vivió recientemente con uno de sus gatos. En diálogo con Teleshow, la artista reveló los detalles de una situación que le generó un gran susto.

Todo ocurrió cuando Harry, uno de sus dos gatos bengala, conocidos por ser juguetones y llenos de energía, protagonizó una inesperada travesura. “Son dos hermanitos. Siempre fueron muy traviesos, pero ahora que están más grandes, son un verdadero desafío. Lo que pasó con Harry es que, cuando estábamos por viajar a Carlos Paz, se asustó y terminó metiéndose en una chimenea”, relató Fátima.

Fátima Florez compartió una foto junto a su gato rescatado y al grupo de bomberos voluntarios y policías que la ayudaron.

La actriz no tardó en darse cuenta de que la situación era más complicada de lo que parecía. “Pensé que la chimenea era decorativa, pero no: era real. Harry movió una tapa pesada y empezó a trepar por dentro. Vivo en un séptimo piso y logró llegar hasta el décimo. Fue desesperante”, recordó con evidente emoción.

En medio del caos, Fátima tomó acción rápidamente. “Llamé a los bomberos y a la policía, y gracias a su rapidez pudieron rescatarlo sano y salvo. Pero fueron horas eternas para mí, sentí que el corazón se me salía del pecho”, confesó, dejando ver cuánto la afectó la experiencia.

Por suerte, todo quedó en un susto, y Harry ahora está de vuelta en casa junto a su hermano. “Son súper territoriales y adoran su espacio. Sé que están bien cuidados, pero los extraño mucho. La semana que viene planeo viajar un par de días para estar con ellos”, compartió Fátima, mostrando una vez más cuánto amor siente por sus mascotas.

Norberto Marcos confirmó lo que Fátima Florez no quería que se supiera: "No"

Tras un intenso año laboral y alejada del amor luego de finalizar su relación con Javier Milei, Fátima Florez empezó a protagonizar nuevos rumores de romance con un compañero de trabajo. Ante la polémica que generó esta noticia, Norberto Marcos, exmarido de la humorista, se cansó de las especulaciones y expuso la verdad.

Hace ya unas semanas que Florez enfrenta rumores de romance con Fernando Vázquez, su director musical. Y aunque por el momento ella no se refirió públicamente a esta situación, las especulaciones no paran de crecer. Tanto así que este lunes Norberto Marcos fue interceptado por el móvil de Intrusos (América TV) y ante la insistencia de que hable de esta presunta relación, terminó explotando y contando lo que la humorista estuvo ocultando.

"Yo por supuesto que conozco a Fernando, fue empleado mío durante todos estos años. Imaginate que, si te sorprende a vos, cómo me sorprende a mí. Es todo muy extraño, muy raro. No sabés si son estrategias de publicidad o realidades", empezó por decir Marcos totalmente desconcertado por estos rumores. Así, siguió: "A mí me llama la atención porque no la conozco a Fátima en ese papel. Decir que siempre se quisieron mucho es una mentira total, porque fue una lucha de todos estos años tratar de mantenerlo, porque ella no lo quería".

Además, sumó categórico contra el director musical: "Me llegó muchas veces que él hablaba mal de ella, y mi trabajo era bajar las aguas y mantenerlos porque los dos son excelentes en lo que hacen". Por último, sentenció: "Si es un romance, me llama la atención que Fátima lo oculte, porque no la veo como una mujer de ‘touch and go’. Si es real, pasarían a ser tal para cual. Pero desde que nos separamos, las noticias que me llegan son raras y diversas".