Lizy Tagliani rompió el silencio sobre los rumores candidatura por el PRO: "Pavada"

En diálogo con El Destape, la comediante Lizy Tagliani desmintió los rumores sobre una supuesta candidatura a Intendenta de Almirante Brown.

Lizy Tagliani desmintió, en comunicación exclusiva con El Destape, el rumor sobre su supuesta candidatura política a Intendenta de Almirante Brown por el PRO para las Elecciones 2023. "Una pavada", expresó.

Consultada por El Destape a raíz del tuit de @leanaprea -del cual se hizo eco la señal de noticias C5N, en el programa Argenzuela- la actriz, conductora y comediante Lizy Tagliani salió a desmentir la noticia sobre su supuesta candidatura política. "Pero ni loca, una pavada. Nada para decir", escribió en un mensaje para el medio.

"Ayer tentaron a Lizy Tagliani, y tuvo una reunión con Santilli (Diego) para ofrecerle la precandidatura a Intendenta de Almirante Brown, la zona donde vivió y se crió. La primera reacción de Lizy fue decir 'lo único que me falta'", precisó Jorge Rial en Argenzuela, su ciclo en C5N, minutos antes de que El Destape se comunicara con Tagliani. Por su parte, el periodista Mauro Federico agregó: "Dentro del mismo espacio del PRO, apareció también la confirmación. Nos dan por chequeada la información".

Cabe destacar que la misma Lizy Tagliani publicó una storie en su cuenta Instagram, hace pocos minutos atrás, "Jaaa tan locos", escribió en la publicación, subiendo una captura del tuit que originó los rumores.

Lizy Tagliani recibió un comentario transfóbico y su respuesta fue letal

Lizy Tagliani le respondió a un usuario que le dejó un hiriente comentario en sus redes sociales. Desde que se separó de Leo Alturria y rehízo su vida junto a Sebastián Nebot, la humorista recibe tanto comentarios de apoyo de sus seguidores como comentarios de odio. Esta vez, un seguidor le hizo un comentario que no le gustó para nada.

El comentario, hecho por una cuenta anónima de Twitter, contenía un chiste de mal gusto dirigido a la comediante debido a su identidad de mujer transgénero. Lizy lo citó, le contestó con una respuesta firme y contundente y su respuesta se volvió viral en la plataforma, en donde recibió el apoyo de muchísimos usuarios.

“Lizi tengo una poesía para vos: Lizi cuando te conosí (sic), se me paraba , el corazón, no usabas tanga, no usabas bombachón, pero si tenías un flor de salchichón SEEEEEEEEEEE”, escribió el usuario, con faltas de ortografía.

En respuesta, Lizy le contestó de una original e irónica manera: “Está muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón, eso sí que es de vicioso”.