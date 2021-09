Lizy Tagliani, indignada por una grave denuncia en su contra: "Me conoce poco"

La estrella de Telefe debió hacer frente a fuertes acusaciones de los universitarios. Lizy Tagliani se pronunció de manera contundente al respecto.

Lizy Tagliani recibió una fuerte denuncia por parte de sus compañeros de la Universidad de Lomas de Zamora, donde estudia Derecho. Los estudiantes acusaron a la actriz de no respetar las normas de la institución en referencia a la manera de rendir los exámenes. Fiel a su estilo, la celebridad salió a aclarar la situación y fue contundente con sus denunciantes en su defensa.

“¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?”, había escrito una usuaria de Facebook en el grupo de la universidad. Por su parte, Tagliani respondió ante ese comentario: “Jajaja quién chequeo semejante información como para hacer esta denuncia. Primero, creo que me conoce poco como para creer que yo haría algo así y segundo, este cuatrimestre dejé de cursar porque las materias se me interponen con el teatro. Retomaré en el verano o el año que viene”.

En una reciente publicación de Instagram, Tagliani informó que borró su respuesta porque su compañera se habría sentido mal, pero dejó en claro que el comentario de ella también la incomodó.

La felicidad de Lizy Tagliani en su carrera universitaria

La conductora de Telefe se expresó sobre su vida como estudiante en una entrevista con La Nación y reveló una inusitada anécdota: “Quiero ser la primera de mi familia en tener un título universitario. Me encanta Abogacía, pero en principio no quería estudiar esa carrera, ni Psicología ni Medicina ni Ingeniería. Yo lo único que quería hacer era ir a la Facultad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Y por qué? Porque cuando era chiquita y mi mamá trabajaba de mucama nos tomábamos el colectivo 306 y veía que en fondo iban sentados jóvenes que hablaban mucho y llevaban unas carpetas enormes”.

“Yo le preguntaba a mi mamá: ‘¿a dónde van todos esos chicos?’. ‘A la facultad’, me respondía. ‘¿Y yo algún día voy a ir a la facultad?”, insistía. ‘Sí, claro, siempre vas a hacer lo que quieras´”, cerró la diva y evidenció una tierna anécdota de su infancia, que la llevó a tomar la decisión de anotarse en la universidad.

“Me apasiona todo lo que estoy aprendiendo, en el Derecho encontré un montón de vocabulario nuevo. Me gustan mucho los derechos humanos, justamente en este cuatrimestre me anoté en esa materia”, continuó en referencia a su amor por la carrera que eligió y concluyó: “También me encanta el Derecho constitucional y más aún el Derecho romano. O sea que todo lo que he visto hasta ahora me gustó. No hubo nada que me hiciera pensar: “uy, qué embole esto”. Hasta Economía, que fue la que más me costó, me encantó”.