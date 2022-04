Lizy Tagliani fue sorprendida en una situación comprometida: "Se chaparon fuerte"

Lizy Tagliani y Leo Alturria estuvieron juntos otra vez y, en este caso, "chaparon fuerte" en un boliche. "Se siguen amando", confirmaron.

Cuando parecía que Lizy Tagliani y "Leo" Alturria habían terminado la relación, los vieron juntos otra vez a puro beso en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ahora muchos seguidores de la conductora dudan acerca del supuesto nuevo amor de ella, que es Sebastián Nabot, un mendocino de 33 años.

La actriz, comediante y presentadora pasó una noche caliente junto a su expareja, de acuerdo con lo que informó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Incluso, el comunicador reveló que los dos protagonistas de esta confusa historia "chaparon fuerte" y que "todavía se siguen amando".

Lizy Tagliani y Leo Alturria habrían vuelto: "Se buscaron toda la noche"

El periodista Etchegoyen resaltó que “la realidad es que Lizy y Leo volvieron a estar juntos después del encuentro que mantuvieron en Ópera Bay (Puerto Madero)". Incluso, remarcó que "todo lo que se contó de esta situación es verdad" y profundizó: "Pero ahora voy a aportar el dato más importante... No sólo estuvieron en el mismo lugar, sino que chaparon fuerte al final de la noche en un rincón del boliche”.

El periodista aseveró que “Lizy (Tagliani) y Leo (Alturria) se siguen amando", y puntualizó: "Me contaron que se buscaron toda la noche hasta que concretaron". "Háganse una idea de él escribiéndole por WhatsApp toda la noche, ella buscándolo en el boliche permanentemente y el nuevo novio de Lizy llorando por la situación”, agregó.

Para completar la información al respecto, Etchegoyen concluyó: “Después de la terrible situación que vivieron por las infidelidades, me cuentan que están más juntos que nunca después de esto qué pasó, que no fue un chape más”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria, ¿juntos otra vez?

Quién es Sebastián Nabot, el supuesto nuevo novio de Lizy Tagliani

Este mendocino de 33 años vinculado a la política fue visto en varias oportunidades junto a la conductora, que al ser consultada sobre él en América TV dijo: "Me encanta desde que lo conocí. Somos amigos desde 2016. Me gusta, pero hay que ver". Y sentenció: "Nos conocemos hace mucho, tenía unos días libres y me acompaña. Me vino a ver al teatro, me vino a buscar, me lleva a bailar, a distraerme un rato".

Lizy Tagliani se fue a hacer chequeos de salud

La artista de 51 años tranquilizó a sus casi seis millones de seguidores en la cuenta oficial de Instagram (@lizytagliani) luego de una publicación en la que reveló que visitó al médico y expresó: "Me fui a hacer estudios nada más, de próstata y todo eso. Estoy perfecta. Bah, cuando estén los resultados les digo... Besitos".