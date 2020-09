La ventanita del amor se abrió: Lizardo Ponce está enamorado de un empleado de LaFlia.

Lizardo Ponce es uno de los favoritos para convertirse en el ganador del "Cantando 2020". Pese a no saber cantar y ser bastante cuestionado en redes sociales, el polémico influencer se ganó un lugar en la agenda mediática local. Ahora, confesó estar enamorado de uno de los hombres que sanitiza el estudio del "Cantando 2020". "Tengo calor", admitió.

El joven periodista hizo un Instagram live para conversar con Karina "La Princesita" y, durante el encuentro, le preguntó si se encontraba en pareja, tópico que la cantante esquivo con delicadeza y contrarrestó haciéndole la misma pregunta a él. La confesión de Lizardo no se hizo esperar y largó: “Me gusta alguien del Cantando pero no le conozco la cara porque está con barbijo”.

“¡¿Ah, no es participante? ¿Es de técnica?”, indagó la cantante y jurado del reality de El Trece, incomodando al influencer. “¿Qué es de los sanitizantes?”, insistió, acerca de quienes ayudan a desinfectar el estudio de grabación. Tímido, Lizardo asintió.

Rápida, "La Princesita" señaló: “¿Sí? Te amo. Mirá, qué loco. Bueno, pará. Eso es amor. Porque no entró por los ojos si no lo estás viendo y ya sentís eso, es amor verdadero”. Y agregó: “Igual, cagaste porque hay dos nomás. O uno, no sé. ¿Cuántos hay?”.

“No, no hay varios. Tengo calor”, expresó Lizardo, buscando salir del tema. “Ahora me voy a encargar de averiguar cuál es”, advirtió Karina, divertida. Entre risas, el influencer exclamó: "Ya veo que se saca el tapabocas y es tipo, no sé. Una mujer, era una mina, no sé ni idea. Pero bueno es amor”.