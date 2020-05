Leticia Brédice confesó sus fantasías con Nacha Guevara

La cuarentena calienta a los famosos y muchos aprovechan para lanzar declaraciones a sus amores platónicos del ambiente. Una de ellas fue la actriz Leticia Brédice, que sorprendió a los seguidores de Instagram de Nacha Guevara, con un mensaje sugerente. "Yo te cojeria", escribió como comentario a una foto de la artista.

En la publicación, Nacha Guevara replicó parte de una entrevista que brindó a EFE donde habló de la vida y de su escape de los estereotipos. El artículo destaca que "más allá de su buen aspecto físico" ver y oír a la cantante y actriz de 79 años "hace echar por tierra las teorías de quienes creen que la tercera edad va acompañada del declive y dependencia al decidir. No necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer" y hace referencia a la puesta teatral "La gran depresión"-junto a Moria Casán- que quedó suspendida por la pandemia de coronavirus.

La foto que acompañó al texto despertó la curiosidad de Letcia Brédice, quien fue una de las primeras en comentarle con un mensaje que acaloró a los seguidores de Nacha. "Yo te cojeria", escribió, la actriz de 44 años sin ningún tipo de filtro.

Envalentonada, Brédice fue por más y aumentó la apuesta. "Pero no quiero ser violenta me encantás", expresó, y luego agregó un emoji de una frutilla. Segundos más tarde cerró su hilo de comentarios con un "Ojalá belleza", dedicado a la artista multifacética. Por el momento, Nacha Guevara no respondió la invitación de la actriz.