Leti Siciliani vivió un desesperante momento: "No es la primera vez"

Leticia Siciliani atravesó un momento de mucha bronca y lo compartió en sus redes sociales para generar conciencia.

Leti Siciliani publicó un furioso descargo en sus redes sociales luego de haber vivido una vez más una situación muy común para la gran mayoría de las personas. A través de su posteo, la actriz buscó generar conciencia sobre cómo esta problemática debería resolverse urgentemente.

Leti suele publicar varios detalles de su día a día, además de expresar sus opiniones sobre temas trascendentes. Esta vez, habló sobre la Ley de Talles y los problemas que las empresas ocasionan a diario en gran parte de la población, especialmente las mujeres.

Resulta que la actriz fue a comprarse ropa pero se fue indignada al probarse diferentes pantalones y notar un detalle. “Hace un mes compré dos pantalones, uno talle 40 y uno 42 -soy 40 casi siempre, a veces 38-. Este último con la intención de que me quedara más ‘suelto’”, comenzó.

“No solo el 40 no me entró, sino que el 42 tampoco”, sumó Siciliani. Y agregó en otro posteo: "Bueno, ya un poco caliente los voy a cambiar pero resulta que no hacen talles más grandes. No, mi cielo, no solo no hacés talles más grandes sino que los que hacés son un desastre”, enfatizó.

Historias subidas por Leti Siciliani a su cuenta de Instagram.

"No es la primera vez que me pasa, pero sí la primera que lo público. Cansada de todas las marcas que basan sus talles en vaya a sabe qué soronga y también de esas que hacen ‘talles únicos’. Es muy necesario un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria”, concluyó Leticia.

La estafa virtual que sufrió Leti Siciliani

A comienzos de septiembre de 2022, la exparticipante de MasterChef Celebrity sufrió una estafa que le generó la pérdida de todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria. "El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", comenzó la influencer.

Y explicó que estaba haciendo trámites con su tarjeta de crédito y como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono del banco, lo googleó y llamó al primer 0800 que le apareció en Internet. "Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación", siguió.

Al contarle su problema a la persona que la atendió, le pidieron su número de documento y demás datos normales que los bancos suelen pedir. Cuando se dio cuenta, habían cambiado el usuario y la clave de su homebanking. "Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando", se lamentó la actriz.