Le robaron el vestido de 15 y Benito Fernández la sorprendió con un emotivo gesto

El diseñador de alta costura Benito Fernández sorprendió con un increíble gesto solidario a Rosa, una joven quinceañera a la que le desvalijaron la casa y le robaron su vestido.

Benito Fernández se convirtió en el súper héroe de Rosa, una quinceañera de Córdoba, tras un robo en el que le desvalijaron su casa y se llevaron hasta su vestido de 15. La familia emitió un pedido desesperado de ayuda -dado el esfuerzo que les llevó organizar la celebración con fecha para el 7 de julio- que llegó hasta el diseñador de alta costura, quien se emocionó con la historia y los sorprendió con increíble gesto.

Al enterarse de la noticia del robo, Fernández se ofreció a ayudar a Rosa y su familia, pagándoles el viaje a Buenos Aires para confeccionarle un nuevo vestido de 15. "Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos. Me conmovió la historia de Paola que es una mujer luchadora y de Rosa que es una persona muy sensible", contó Benito.

En diálogo con Teleshow, Rosa habló del gesto de Benito y con mucha emoción, expresó: "Fue hermoso conocerlo, nos lloramos todo, mejor dicho fui yo quien lloró todo, fue algo muy lindo. Sentí una emoción muy grande, él es el famoso que viste a las modelos y trabaja en la tele. Fue como un milagro y siempre le voy a estar agradecida a él y a Dios”.

El encuentro íntimo entre Benito Fernández y un actor de Hollywood: "Me impactó"

El diseñador y modisto argentino Benito Fernández habló de sus amores a lo largo de su vida y reveló que tuvo un encuentro íntimo con un actor de Hollywood. "Me impactó terriblemente", afirmó.

En una entrevista con Infobae, Benito reveló que tiene ganas de volver a enamorarse y se animó a contar una picaresca intimidad con un actor famoso: “En este momento de mi vida, a esta edad, necesito una pareja que me reciba sin nombre, ni Google, ni profesión (...) Tuve un mini encuentro íntimo con un actor muy conocido de Hollywood y el hecho me impactó terriblemente. Y no por tratarse de esa persona y de lo que significa en la historia del cine internacional, sino por el modo en que todo se fue dando".