Le robaron a Leticia Siciliani y relató el duro momento: "Te sentís violentada"

Leticia Siciliani relató el duro momento que vivió a través de sus redes. Cómo fue la estafa.

Leticia Siciliani pasó un mal momento hace unos días, luego de una estafa virtual que le ocasionó la pérdida de todo su dinero. La actriz utilizó sus redes sociales para concientizar sobre este tema y relató cronológicamente cómo fueron las secuencias sucedidas hasta que se dio cuenta que se trataba de una trampa.

El pasado fin de semana, Leticia Siciliani denunció en en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires la estafa que le generó la pérdida total de su dinero, ya que le sacaron todo lo que tenía del banco. Mediante historias de Instagram, contó cómo fue que la engañaron bajo la modalidad de "cuento del tío".

"El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", empezó el video de la hermana de Griselda. "El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta", agregó.

"Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación", describió Leticia. En ese momento, le mandaron un Whatsapp de un celular de línea y la foto del contacto era del logo de la marca de la tarjeta.

"Les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta. Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites", remarcó. La obtención de los datos del homebanking la tuvieron con el número de documento y el banco emisor de su tarjeta de crédito.

En medio de confusas explicaciones, le pasó el token de seguridad y cuando quiso acordar, ya le habían sacado toda la plata. "Habían cambiado el usuario y la clave de mi homebanking. Y ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia", indicó.

Frente a esta situación, dijo que "estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos". Además, cuando se dio cuenta de la estafa, lo manifestó en el llamado y "muy cínicamente esta persona me dice: ‘Señorita, cuando terminemos esta comunicación usted me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento encima yo le pedí disculpas. Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando".

La concientización por las estafas virtuales

La actriz agradeció al personal del banco que la ayudó a que le devuelvan la plata y llamó a concientizar sobre este tipo de modalidad de estafa. "Sé que a la mayoría de las personas a las que les roban de esta forma, les roban su sueldo, sus ahorros de toda la vida... Así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva", concluyó.

Leticia Siciliani rompió en llanto en PH, Podemos Hablar, y causó conmoción

Leticia Siciliani no pudo contener las lágrimas al referirse al momento en que les contó a sus familiares que le gustaban las chicas. La hermana menor de Grisela Siciliani aseguró que hablar en televisión suele darle muchos nervios.

"Me quedé pensando, porque creo que afronté los míos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex... Lloro porque me da nervios hablar", comenzó su descargo emocionada la actriz. Y agregó: "Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto".

Siciliani aseguró que cuando besó por primera vez a una chica se dio cuenta de que era lo que había buscado toda su vida: "Dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años". La actriz contó que ha tenido experiencias con varones pero que no se sintió del todo cómoda: "Sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más".

"Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: ‘Estoy tocando el cielo con las manos, es esto'. De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo", concluyó Siciliani en PH, Podemos Hablar.