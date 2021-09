Laurita Fernández reveló que está saliendo con un famoso actor: "Estamos viendo"

La celebridad confesó que atraviesa un buen presente en lo personal y dejó entrever que estaría en el comienzo de una relación. Laurita Fernández se separó de Nicolás Cabré hace algunos meses.

Laurita Fernández se sinceró en un reciente reportaje y confesó que se encuentra en un gran presente amoroso. A pesar de no haber dado lujo de detalles sobre la relación en la que está, la bailarina aseguró que está en el comienzo de algo lindo con un reconocido artista que se ha desarrollado en televisión, cine y teatro.

Como muchos lo esperaban, la conductora de El Club de las Divorciadas estaría en proceso de reconciliación con su ex pareja, Nicolás Cabré. En diálogo con Paparazzi, Fernández reveló cómo se daría este nuevo intento con el actor de Los Únicos. “Estoy muy bien. Muy tranquila. Estamos viendo qué onda”.

La pareja se conoció en la obra de teatro Sugar, donde Laurita Fernández reemplazó a Griselda Siciliani en el rol protagónico. A partir de ese encuentro, el fuego entre los artistas no pudo apagarse y poco tiempo después hicieron pública su relación. “Fue todo muy loco, porque nos pusimos de novios después de que la obra terminó”, reveló la bailarina en aquel momento, en una entrevista con la revista Pronto.

“Haciendo temporada, nosotros casi ni hablábamos. Teníamos escenas muy graciosas y en el escenario nos matábamos de la risa, pero fuera de escena no teníamos mucho vínculo. Después me separé, pero tampoco pasó nada porque no quería que nadie saliera a decir nada”, continuó Fernández sobre los comienzos de su relación con Cabré y remató: “De todos modos, antes de entrar en Sugar ya me habían vinculado con Nico y yo ni lo conocía. Por su historial amoroso o no sé por qué, ya nos empezaron a relacionar desde antes de que nos conociéramos”.

La polémica revelación de Laurita Fernández sobre su relación con Cabré

La ex participante de Showmatch reveló cuál era el presente amoroso de ambos cuando se conocieron, lo que hizo estallar las especulaciones: "Como los dos estábamos en otra historia, no quería que nadie nos relacionara y tampoco dar pie a ningún tipo de comentario. Él tampoco quería que pasara eso. Y, sin pactarlo, no nos hablábamos. Teníamos la mejor en escena, pero abajo del escenario no hablábamos".

"Cuando terminó la temporada de Sugar, me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por Whatsapp. Fue muy loco, inesperado. Nos dijimos que había estado bueno trabajar el uno con el otro, y un día nos vimos", continuó su relato Fernández y concluyó: "Él no sabía cómo era yo, cómo pensaba… Fue todo buena onda. El hecho de haber terminado la obra quitó presión e hizo que se diera todo mucho más natural".