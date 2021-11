Laurita Fernández explotó sobre su relación con Nicolás Cabré: "Vivir sola"

La bailarina rompió el silencio y reveló la verdad de su vínculo con su pareja.

Laurita Fernández se refirió a cómo trascurre su relación con Nicolás Cabré, después de su segunda reconciliación. En su descargo, la ex bailarina de Showmatch: La Academia reveló que se mudará sola y explicó los motivos que la llevaron a tomar es decisión.

"Estoy aprovechando mudarme para vivir sola, aprovechando el tiempo. Ahora es por separado, la reconciliación viene bien, todo muy tranquilo", expresó la ex pareja de Federico Bal, en diálogo con Intrusos, en alusión a cuán relajado es este nuevo intento de relación con el actor de Mi Hermano es un Clon.

Fernández recientemente aludió a los rumores de embarazo y fue contundente en su descargo: "Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen ‘tenés panza de embarazada’. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no". De esa manera, en comunicación con PrimiciasYa, la conductora de El Club de las Divorciadas ofreció información a su público sobre cuál es su presente y cómo se lo toma.

Laurita Fernández sobre un vínculo tóxico de su pasado

Hace meses, Laurita Fernández se expresó sobre una relación que data de años atrás, cuando ella aún no tenía la popularidad actual. "Yo estaba en pareja con alguien que no es muy conocido, en el año en el que entré a Showmatch, con una persona que era muy posesiva. Yo iba a danza, a mis clases, y él me estaba esperando en la puerta", comenzó la bailarina.

"Yo primero lo tomaba como un gesto de amor, después noté que era un poco de control, y cuando quedé en el casting yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en su casa no lo miraban, que si lo hacía no estábamos más juntos y que yo no iba a hacer eso. Cuando él me tiró abajo la ilusión, el proyecto, lo que para mí significaba esta oportunidad, dije: ‘No, esta persona no es para mí’ y le corté antes de entrar al programa", concluyó la artista y generó conciencia sobre la importancia de salir a tiempo de las relaciones amorosas que no tienen un trasfondo sano.

El mal momento de Laurita Fernández

La protagonista de Sugar contó una fuerte anécdota que vivió en un viaje al sur: "El viaje estuvo divino, hermoso lugar. Vivimos el sismo y fue tremendo, entré en pánico, pero hoy es una linda anécdota para contar. En el momento me asusté mal, fue tremendo, pero fuera de todo, fue re lindo conocer el Sur. Además, yo no conocía El Glaciar".