Laura Ubfal dijo lo que nadie sabía sobre Jey Mammón: "En el 2012"

La periodista lanzó un esclarecedor descargo tras su tenso intercambio con Jey Mammón en Intrusos y se mostró dolida por las reacciones que tuvo la polémica figura en dicho programa.

Siguen llegando las repercusiones de la entrevista a Jey Mammón en Intrusos (América TV) y al fuerte intercambio que este tuvo con la periodista Laura Ubfal, quien rompió el silencio y lanzó un esclarecedor descargo en su sitio web de noticias para explicar las razones de sus argumentos contra el polémico conductor y por qué se sintió dolida con su reacción.

La periodista que actualmente está en el magazine conducido por Florencia de la V agradeció los comentarios de apoyo frente a su posición en la entrevista a Mammón y señaló: "Fue un momento muy angustiante y no fue fácil enfrentarlo (a Jey) desde su postura de situarse él en víctima (que no niego pueda serlo y la Justicia dirá si la denuncia resulta falsa); pero la actitud con la que llegó Jey, muy a la defensiva, y juzgándonos por haber supuestamente inclinado la balanza de los medios a favor de Lucas Benvenuto y en su contra, lo puso en un lugar que, según mi parecer, no fue el mejor".

Acto seguido, Ubfal rememoró la primera vez que se cruzó con la polémica figura, para evidenciar que no le fue sencillo discutir por el afecto que siente hacia él: "Conocí a Jey en La Pelu, en el 2012, cuando comenzó a lucirse con su talento para improvisar con humor sobre la actualidad y lo vi crecer con la alegría de valorar a alguien a quien le costó llegar a poder demostrar lo que podía dar como comunicador, como lo hizo en Los Mammones, por lo cual ganó un Martín Fierro 'Revelación'. Es desde ese afecto que esperé otras declaraciones, que llegue a la tele y hable desde lo que sufrió, que niegue la terrible acusación de Lucas, pero desde otro lugar, pero cuando negó saber la historia de quien fue abusado desde niño y sobre quien la Justicia comprobó haber sido víctima de delitos reales, con victimarios que fueron detenidos y pagaron su (cortísima) condena; empecé a no entender sus argumentos".

"Jey dice no haber sabido nada sobre lo que vivió Lucas, sobre su vulnerabilidad, aunque reconoció que eran 'dos personas rotas'. Y mi cuestionamiento fue también esta búsqueda de la verdad haciéndole un juicio de 'calumnias e injurias' a quien lo denunció por violación, en una causa que prescribió y sobre la que nunca había hablado hasta que el tema no se mediatizó. Allí fue que Jey alegó no haber podido hacerlo antes porque iniciaba su programa de América y en esos días falleció su padre. Pero en tres años no tuvo la idea de buscar a Lucas, sentarse con él y hablar cara a cara de esa 'vínculo' como él lo llama, que mantuvieron durante tantos años y que, tal vez, hubiera servido para no llegar a este momento tan duro de su vida", cerró la periodista en su fuerte descargo.

El cruce de Jey Mammón con Laura Ubfal

Jey: "Estoy diciendo esto y vos decís 'Me cuesta creerte, Jey'"

Laura: "No te quedes con las palabras, te conozco"

J: "Cómo no e voy a quedar con las palabras. Me quedo con todas la palabras. No lo tomes personal, pero vos en este caso representás muchas personas, so puñales Laura. Te lo juro. Pero el domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder. Que me miren a la cara, que me saluden si quieres, si hablan por atrás que hablen y si no me quieren creer que no me crean".