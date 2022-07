Latorre vs Jaitt: la nueva demanda del exfutbolista en la Justicia

Revelan un nuevo capítulo en la disputa mediática y judicial entre los Latorre y la familia de Natacha Jaitt.

El escándalo mediático que envolvió en 2017 a Diego Latorre y Natacha Jaitt lejos está de terminarse y sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con una presentación judicial por parte del exfutbolista. "Nos vemos en la Justicia puntita", picanteó Ulises Jaitt al actual comentarista deportivo tras recibir la demanda.

A más de cinco años de que se filtraran los audios que Diego Latorre le enviaba a Natacha Jaitt, el escándalo sigue vigente. Es que pese a la muerte de la modelo, su hermano y la familia Latorre siguen enfrentándose mediáticamente, con violentos cruces. En las últimas horas, Ulises Jaitt reveló en sus redes sociales la decisión que tomó el exfutbolista.

"Me demandó Diego Latorre por daños y perjuicios, me cita ante la justicia el jueves 14 de julio a las 14 hs. Nos veremos en la justicia puntita", disparó filoso el periodista en su cuenta de Twitter. Pero eso no fue todo, porque también apuntó contra Yanina Latorre, con quien suele enfrentarse.

"Detrás de la demanda de Diego Latorre está Yanina Latorre. Yani se preocupa por demandarme más que por demandar al marido para pedirle el divorcio por tantos cuernos. Nunca lo vi en mi vida esto. No hay dignidad", tuiteó el conductor de Outsider (Crónica TV). Además, también reveló que la abogada que eligieron los Latorre es nada menos que Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata y exintegrante del estudio de Fernando Burlando.

Si bien no trascendió el por qué de la nueva demanda de Diego Latorre a Ulises Jaitt, lo cierto es que el hermano de Natacha volvió a pasar en emisiones recientes de su programa los polémicos audios que el exfutbolista le mandaba a la modelo. "¿Por qué lo revivo? Porque no me gusta la doble moral, no me gusta cuando Yanina Latorre juzga a la China Suárez y la trata de mala madre", aseguró el periodista sobre qué lo motivó a volver a compartir las grabaciones.

Yanina Latorre anunció que atraviesa una delicada enfermedad

Yanina Latorre dejó por un rato de lado sus contestaciones picantes y usó sus redes sociales para anunciar que está transitando una dolorosa enfermedad. "Estoy asustada", manifestó. La controvertida panelista de LAM (América TV) padece Neuroma de Morton, una inflamación que compromete el metatarso. La causa más común por la que surge esta dolencia se debe al uso habitual de zapatos altos (tacos, plataformas) y ajustados, sin que el pie pueda estar cómodo.

Para hacer pública su situación, Latorre grabó un video en Instagram desde el consultorio de kinesiología en el que se está tratando con radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP), que se administra por inyecciones. "Estoy asustada. Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor",

En otra de las stories, Yanina documentó el momento en que le aplicaron la inyección e indicó: "El pánico que estoy teniendo. Tres veces tengo que venir (...) Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento".