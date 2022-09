Lali Espósito le dio la noticia más esperada a sus seguidores

La artista sorprendió a todos tras el anuncio realizado mediante sus redes sociales.

Lali Espósito rompió el silencio para referirse a un anuncio que la hizo emocionar casi hasta las lágrimas. La artista y jurado de La Voz Argentina utilizó sus redes sociales y contó todo sobre su nuevo proyecto, motivo por el que generó una gran sorpresa entre sus seguidores.

Tras la final de La Voz Argentina que tenía a Lali Espósito como jurado, ahora confirmó una emocionante noticia vinculada al mundo artístico. Se trata de un nuevo show a realizarse en el Estadio de Vélez Sarsfield el próximo 4 de marzo de 2023, por lo que hizo un vivo de Instagram para manifestar sus sensaciones.

"Escuchen una cosa, manga de locas, locos, sacados, sacades... ¡Ay no, pará!", comenzó el video de Lali que tuvo que frenar porque no podía contener la alegría. "Amigos, escuchen una cosa. Me pongo esta remera que nos representa a todes, para anunciarles que gracias a ustedes y a todo el amor que le dieron y que le están dando al Disciplina Tour, lo que tengo para anunciarles es que, porque están absolutamente locos, gracias a ustedes esta fiesta que es el Disciplina Tour ¡Se muda al fucking Estadio de Vélez!", expresó.

Durante lo que va del 2022 estuvo de gira por todo el país y así seguirá hasta fin de año: el 3 de diciembre se despide en el Movistar Arena. Una vez que lanzó la noticia más esperada, empezó a saltar con su equipo de trabajo y se la veía muy contenta por la situación. "Si querés llorar, llorá", le había dicho una de sus compañeras.

Posterior al vivo de Instagram, Lali publicó un video promocionando el mega show en Vélez. El estadio ubicado en Liniers ya tiene varios espectáculos confirmados: Daddy Yankee el 1° y 2 de octubre; Ciro y los Persas el 22 de octubre; Bad Bunny el 4 de noviembre; y Duki el 11 de noviembre.

A pura cumbia: Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Natalia Oreiro estrenaron canción

Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Natalia Oreiro se unieron para poner sus voces en la reciente canción, Quiero Todo, que ya tiene cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales. Se trata de un track perteneciente al repertorio de Pastorutti al que sus colegas se sumaron como invitadas y lograron una amalgama perfecta de sus estilos.

La canción fue presentada por primera vez en vivo en la final de La Voz Argentina, programa en el que La Sole, Lali y Natalia subieron al escenario y le pusieron cumbia a la tensa noche en la que se supo qué participantes del reality ocuparon el tercer y cuarto lugar. Minutos después de esa interpretación, Quiero Todo se estrenó en YouTube, Spotify y más plataformas de alcance mundial.

El videoclip protagonizado por el trío de artistas se basa en una noche de fiesta en la que las cantantes conducen hasta un boliche y al llegar despliegan sus dotes dancísticos en medio de una eufórica multitud con bebidas de por medio. La canción fue compuesta por Marcela Morelo y su esposo, el productor Rodolfo Lugo, y formará parte del próximo material discográfico de Soledad, así como Lágrimas y Flores, el single que la arequitense estrenó en el verano en colaboración con Natalie Pérez.