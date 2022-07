La triste revelación de Laura Fidalgo sobre su futuro en el baile: "No puedo"

La famosa bailarina reveló el fuerte accidente que la alejó del baile por tiempo indefinido.

Laura Fidalgo se encuentra retirada del baile, al menos de forma profesional. Luego de muchos años de éxito al participar de diferentes formatos artísticos con su talento para la danza, la bailarina se vio obligada a mantenerse lejos de su pasión luego de sufrir una seguidilla de incidentes.

Según confesó en una reciente entrevista con La Nación, Fidalgo está "luchando muchas batallas". Tras la pandemia, la bailarina decidió enfocarse en su familia y las necesidades de ellos que pudiera cubrir, pero además, hubo algunas circunstancias de salud que la obligaron a abandonar el baile de forma profesional.

"Estoy con tantas batallas... Me rompí los ligamentos cruzados de las dos piernas y ya no es como antes", detalló la exjurado de ShowMatch. En ese sentido, Fidalgo profundizó en el tema con gran dolor: "Me pasó en una pierna durante el Bailando y la otra con un ex novio, en Miami. Estábamos andando en una bicicleta que frena contra pedal, me caí y me rompí".

En el 2018, Laura Fidalgo se operó la pierna para mejorar el estado de la misma tras la caída, pero no fue suficiente para que pueda volver a rendir en el baile. "No puedo girar y saltar, por ejemplo. Sí puedo moverme, pero soy bailarina desde los tres años y medio y siempre en mi vida fue a todo o nada", se lamentó.

"No puedo bailar así nomás. Yo dejo el alma y el corazón en cada función", puntualizó Fidalgo sobre la condición que no le permite rendir en su 100%. "Me acuerdo que cuando hacíamos tres funciones de algunas obras, el productor me decía: 'Guardá un poco de energía'. Y no, doy todo siempre. Cuando termino una función, me baño, tomo mis mates, me cambio y vuelvo a la cancha a dar todo otra vez", sentenció.

La prioridad de Laura Fidalgo durante la pandemia

Pese a estar alejada del baile como actividad, Laura Fidalgo continúa firme con su academia de baile y artes escénicas. Sin embargo, durante la pandemia tuvo bien claro que su principal prioridad estaba alejada de lo profesional, sino más bien en lo familiar.

"Después de la pandemia me dediqué a cuidar a mis padres, porque mi papá tiene problemas de salud", explicó Fidalgo en la misma entrevista. Mis padres llevan 60 años juntos, y tengo un hermano que es el amor de mi vida, que es licenciado en turismo. Mi cuñada también, es hermosa. Es neonatóloga y pediatra. Y tengo tres sobrinos increíbles a quienes amo. Lo primero es la familia y mi profesión", explicó la bailarina.