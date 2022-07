La triste noticia de Oriana Junco que enmudeció a la farándula: "Golpes tras golpes"

La mediática Oriana Junco dio un triste anuncio en su cuenta de Instagram, que dejó un vacío de tristeza y preocupación entre sus seguidores.

La mediática Oriana Junco sorprendió en las redes sociales con un triste anuncio que enmudeció a sus seguidores de Instagram: se va del país. En un extenso descargo, la actriz habló de las razones que la llevaron a tomar la tajante decisión.

"Hoy estoy muy triste y dolida , estoy harta de ser dealer afectiva de dinero, de darlo todo y a cambio recibir golpes tras golpes. ME VOY DEL PAIS. Esto na da para más cansada q m roben mis asistentes mis amigos este ISPA ME KEDA CHICO tengo muchos ofrecimientos en Europa y la verdad que lo que sucede conviene", escribió Oriana en la popular red social.

Además, reveló algunos de los jugosos ofrecimientos laborales que le surgieron en el exterior: "Hace tiempo tmb @rubenvivero me ofreció hacer mi serie y película pero ahí quedó frizado para Netflix y Amazone , a pesar que me va excelente con mi último Hijo LA AUCHIFEST NO TENGO MAS GANAS DE BANCAR DECADENCIA , ASI QUE MUY PRONTO EMPRENDERE MI PARTIDA Y X EL MOMENTO NI MIRAS DE VOLVER la otra mitad de mi vida la voy a vivir en otros países acá ya lo di todo".

La publicación se llenó de comentarios tristes y los seguidores de la animadora se mostraron bajoneados con su decisión. "Oriana es muy temprano para llorar un lunes" y "noo ori no te vayas" fueron algunos de los mensajes de congoja que le dejaron a Junco en su cuenta de Instagram ante la inesperada noticia.

Repudiable tweet de Oriana Junco contra Ángel de Brito: "Enano carroniero"

"Me parece a mí o el enano carroniero de Ángel esta cada día más puto, pero lo disimula. Qué vintage no poder demostrarte como te sentís, tristeza absoluta y decadencia", comenzó su descargo Oriana Junco, quien inició su carrera en los medios como relacionista pública en la década del 90. Y agregó: "Paren, me olvidaba de decir que del 13 lo echaron porque no rendía, es vintage tanta maldad ya".

Varios de los comentarios al posteo de Oriana hicieron referencia a la falta de empatía de la influencer para con el conductor de LAM. "Te banco en muchas pero en esta no. Si está cada día más puto es su problema y a mi en particular me encanta que así sea, me representa muchísimo", soltó uno de los seguidores de Junco. Y remató: "Y no mientas porque nadie te cree que lo echaron del 13, pegó tremendo éxito en pandemia con LAM. América le hizo una muy buena oferta".