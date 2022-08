La triste muerte que golpea a Luli Fernández: "No estoy lista para despedirte"

La modelo y panelista publicó un desgarrador posteo en despedida de su ser querido.

Luli Fernández atraviesa un triste momento personal al enfrentar la muerte de un ser querido. A través de sus redes sociales, la panelista y modelo compartió un mensaje de despedida y mostró sus tristeza por este complicado momento.

Recientemente, la panelista de Socios del Espectáculo le dedicó unas sentidas palabras a su perro Manchi, quien la acompañó durante 14 años. Aunque si bien la también modelo no precisó la fecha del fallecimiento, quiso despedir a su compañero peludo con una serie de fotografías juntos y un emotivo texto de despedida.

"No. No estoy lista para despedirte. No, no lo estaba cuando esta semana tuve que entender que tenías que partir y soltarte. No, no estoy mejor. Estoy atravesada por la angustia y la tristeza de saber que no vuelvo a verte, al menos por un tiempo largo", empezó por escribir Fernández en su publicación.

Asimismo, añadió: "No, no me imagino la vida sin mi fiel y leal compañero hace mas de 14 años... Podría escribir por horas todo lo que siento por éste que fue mi perro amado y así lo seguirá siendo siempre". "Sé que cuando me toque partir a mí será el primero que vendrá corriendo, aullando y moviendo la cola a buscarme", continuó.

Por último Luli Fernández sentenció: "¡Lo voy a extrañar tanto! Pero todo el dolor que siento hoy valió por el amor de estos años. ¡Chau, Manchi! Hasta pronto!". Unas horas más tarde, compartió fotos junto a sus otras mascotas y aseguró que estaban atravesando en duelo juntas.

El curioso método de Luli Fernández para criar a su hijo: "Queremos favorecer su desarrollo"

Luli Fernández reveló cuál es la regla inquebrantable que tiene para criar a Indalecio, su hijo de 3 años que comparte con su pareja Cristian Cúneo Libarona, con el objetivo de favorecer su desarrollo.

A diferencia de muchas madres de su generación, Luli decidió que su hijo no tendrá acceso a dispositivos móviles: nada de celular, tablet, ni computadora, a excepción de la televisión, que se la permite ver al niño muy de vez en cuando.

La panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) contó en diálogo con Gente que este método de crianza le está dando muy buenos resultados con Indalecio, ya que a falta de tecnología, el niño pasa mucho tiempo con ellos jugando y creando un vínculo.

"Al estar acostumbrado a no recaer en la ayuda que representan los dispositivos para entretenerlo, recurre a nosotros.... ¡Y lo damos todo! Especialmente Cristian que, a pesar de sus 52 años, se sigue tirando en el piso y es un espacio que valora un montón", comenzó Luli. "Indalecio no accede a tablets, celular o consola de juegos. Lo único que ve es una peli en la tele por una eventualidad estando conmigo y sus hermanos. Como nunca accedió a eso, es algo que no pide", sumó la panelista, y detalló que fue "una decisión muy consensuada" con su pareja y que están tratando de sostener el mayor tiempo que puedan.

En este sentido, la modelo destacó la importancia de alejar a los niños lo más posible de la tecnología, ya que "a medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder". Sin embargo, señaló que no se trata de poner "una resistencia", sino de retrasar esos primeros acercamientos con los dispositivos lo más posible.