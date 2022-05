La tremenda declaración de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Nunca pude"

La empresaria se sinceró en las redes con respecto a la infidelidad de su marido.

El escándalo del Wandagate trascendió límites internacionales. Después de más de seis meses, Wanda Nara se expresó acerca de la infidelidad y le tiró un palito a Mauro Icardi. La modelo utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con los seguidores, donde le llegó la pregunta más esperada por la audiencia de las redes de la empresaria.

Uno de los seguidores le preguntó: "¿Perdonarías otra infidelidad?". Dando por sentado que la esposa del futbolista logró perdonar a infidelidad de su marido con "La China" Suárez. Sin embargo, para sorpresa de mucho, la respuesta de Wanda Nara desató la polémica: "Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación como me sucede con mis exs. Pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Que mal yo".

La declaración de Wanda Nara.

De esa forma, Wanda Nara generó dudas respecto a su actual relación con Mauro Icardi. En primer lugar llamó la ateción que diga que no perdona las infidelidades, siendo que con su marido todo parece haber quedado atrás. En ese punto lo que deja al descubierto es que ella cree en la palabra del deportista que asegura que no concretó la relación sexual con la actriz, sino que fueron solo mensajes, ya que cuando se encontraron en el hotel, él se sentía mal y no pasó nada entre ellos.

Pero por otro lado, deja la puerta abierta a la sospecha de que a pesar de que pudieron salir adelante luego del escándalo del Wandagate, la modelo no logró perdonar lo sucedido. Wanda Nara no aclaró nada al respecto, por lo que sólo queda la libre interpretación de cada uno. Que en el caso del seguidor que preguntó, daba por hecho que ya hubo una infidelidad por parte de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara habló de cómo maneja la opinión pública

Otra de las preguntas que le hicieron los seguidores fue: "Cuál es el secreto para que no te afecte todo lo que hablan de vos?". Rápidamente la modelo se hizo eco de lo que le estaban consultando y expresó: "Que mi familia y amigos sepan la verdad de cómo soy me deja tranquila. Me afectan las mentiras, me dan impotencia, pero aprendí que no puedo ir aclarando todo".

La respuesta de Wanda Nara.

Este sería el punto en común con "La China" Suárez que cuando lanzó "El Juego del Amor" reveló que a lo largo de los años aprendió que no puede manejar lo que dicen o piensan de ella, sino que a pesar de que a veces le afecta mucho lo que ve en los medios sobre su persona, entendió que segui trabajando es la mejor forma de avanzar.