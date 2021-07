La Tota Santillán volvió a sufrir un brote psicótico y está internado en grave estado

Tras varios años de tratamiento por adicciones, el animador recibió el alta en enero. Recientemente, sufrió una recaída y fue internado de urgencia.

El conductor y referente de la movida tropical Daniel "La Tota" Santillán, volvió a presentar un cuadro psicótico por lo que debió ser internado de urgencia, según informó el periodista de espectáculos Luis Ventura. En enero, el animador había recibido el alta médica tras un largo tratamiento por adicciones, pero una recaída llevó a los médicos a asistirlo de urgencia.

La Tota Santillán está siendo asistido, desde hace varios años, por profesionales de la salud luego de que se hiciera público en 2016 su primer brote psicótico. El episodio, que puso en peligro su vida y la de terceros, se generó luego de que la madre de sus hijas le impidiera judicialmente poder tener contacto ellas.

Más adelante, en julio de 2017, el animador fue detenido tras discutir con la policía por intentar llevarse mercadería sin pagar de un local de Vicente López. En el altercado, La Tota rompió un espejo del patrullero que se acercó al lugar y fue reprimido por los efectivos que lo llevaron más tarde a una clínica psiquiátrica.

Para el animador las cosas fueron mejorando cuando, con el correr del tiempo y el severo tratamiento que llevó a cabo, fue externalizado de la clínica psiquiátrica. Recién a comienzos de este año, Santillán pudo dejar la medicación psiquiátrica ya que estaban dadas las condiciones para tener el alta. Hasta que, días atrás, su realidad volvió a complicarse luego de sufrir un nuevo brote que hizo determinar a los profesionales asistencia continua.

En diálogo con revista Paparazzi, el periodista Luis Ventura reveló la información sobre el dramático presente del exconductor de Pasión de sábado. “Sí, la Tota está internado por un cuadro psicótico y de adicciones”, determinó.

En marzo de este año, La Tota reapareció en los medios y compartió el difícil tratamiento que tuvo que llevar a cabo para recuperarse luego de haber sido detenido por la policía en Vicente López. “Según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas. Entonces para todo tenés un tiempo... Porque cuando pasan cinco años no podés ver y pensar que fue la primera vez que sucedió esto y no”, le aseguró La Tota a Tomás Dente.

“Vos decís ‘Che, voy a dejar la medicación porque estoy bien’ y no sos vos el que dice eso. La gente que te va a ver te dice ‘No, dejala que vas a estar bien’ y es mentira. Cuando te agarra un brote psicótico como he tenido yo, tenés que hacerle caso a los doctores. Es el ‘paso a paso’: le tenés que hacer caso a tus hijos, y entonces cuando vos decís ‘Leandro es jodida, Daniela es jodida’ es porque ellos te están cuidando”, concluyó.