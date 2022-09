La tierna foto de Pablo Echarri y Nancy Dupláa con su familia ensamblada

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, compartió una tierna postal de su familia ensamblada junto al actor Pablo Echarri.

Luca Martin, hijo de 22 años fruto de la relación de la actriz Nancy Dupláa y el periodista deportivo Matías Martin, compartió una serie de tiernas fotografías sobre su familia ensamblada. En las mismas incluyó un retrato familiar junto a Pablo Echarri, la actual pareja de su mamá.

Luca, que aspira a convertirse en conductor como su papá, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su familia por parte de su mamá y a la de su papá, junto a todos sus hermanos. "This is the begging of the song" (este es el comienzo de la canción), escribió el joven en la publicación que se llenó de likes y comentarios.

En la primera fotografía se puede ver a Luca junto a Nancy y Pablo, y sus hermanos -hijos de la relación de su mamá con el actor- Morena, de 19 años, y Julián, de 12 años. En la segunda fotografía, Luca se mostró junto a Matías y la exmodelo Natalia Graziano, y sus hermanos -hijos de la relación actual de su papá- Mía, de 16 años, y Alejo, de 14 años.

Nancy Dupláa habló de los celos que sintió por Pablo Echarri: "Fue una prueba de fuego"

Entrevistada por Germán Paoloski en No es tan tarde, por Telefe, Dupláa señaló a Resistiré, la novela que protagonizaron Echarri y Celeste Cid en el año 2000 como el proyecto que más celos le despertó. "Fue una prueba de fuego para mí. Recién acababa de estar con Pablo, acababa de ser mamá y la relación no estaba en el momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y teníamos un montón de cosas ya vividas. Fue difícil", reconoció.

Pero cuando el conductor le preguntó si había "insultado" a Celeste mientras duró la ficción, la actriz apeló al humor para destacar la belleza de su colega. "Ella estaba en su mejor momento, era una belleza. En el afiche estaba Pablo con Celeste en tetas sobre él y Luca era chiquitito y cuando veía los afiches en la calle me decía: '¿Esa es la novia de Palito?'. ¡No, no es la novia!", contó entre risas. Y aclaró: "Son cosas que hoy resistiría con más madurez".

Ocho años más tarde pasó lo apuesto, ya quien sintió inseguridad fue Echarri ante las escenas subidas de tono que Nancy tuvo con Gonzalo Heredia en Socias. "Son difíciles esas cosas", reconoció la actriz, aunque señaló que nunca le tocó interpretar una historia de pasión tan fuerte como la de su marido y Cid en la ficción.

Meses atrás, Echarri dio su propia versión sobre los celes que sintió por Heredia. "Por el momento especial que estaba viviendo, y porque el contrincante era joven. Fue cuando Nancy hacía Socias estaba con Gonzalito Heredia... ¡Me pegó!", declaró en una entrevista con Florencia Peña y señaló que al ver que su colega se parecía a él en sus inicios como galán, sentía que era "una competencia real".