La tierna declaración de amor de Nancy Dupláa a Pablo Echarri: “Compañero”

La actriz se expresó en sus redes sociales en una importante fecha para su pareja. Nancy Dupláa y Pablo Echarri se casaron en 2007.

Nancy Dupláa demostró una vez más su amor por su esposo, Pablo Echarri, en una de sus publicaciones de Instagram. La actriz le dedicó unas sentidas palabras a su compañero de vida en el día de su cumpleaños y causó ternura en todos los seguidores su cuenta. En su descargo, la estrella de La Leona dejó en claro que tiene una admiración abrumadora por su pareja.

“Porque amor es levantarse y hacer algo por el otro, sin descanso... ¡Por eso, yo te amo y te sigo a todas partes! Feliz cumple, mi amor... Compañero”, escribió Dupláa en el pie de foto de su posteo e hizo saber a todos sus seguidores cuánto amor siente por el padre de su hija Morena. Desde hace años, Nancy y Pablo muestran una sólida unión como pareja, sobre todo en su compañerismo en la militancia política, ya que ninguna campaña en su contra hizo que dejaran de plasmar sus ideales ante las cámaras.

El presente laboral de Nancy Dupláa

Además de disfrutar de un gran presente en lo conyugal, Nancy Duplaá goza de uno de sus mejores momentos profesionales, tras el éxito de la serie El Reino, donde encarna a uno de los personajes clave. “Para mí fue un tema un poco conocido porque vengo de hacer series policiales. Si bien esto es un thriller más político, vengo con cierta experiencia desde ahí. Es un mundo que sin pisarlo lo conozco”, expresó la actriz en una entrevista con Ciudad Magazine sobre cómo fue personificar a la fiscal Roberta Candia. Y agregó: “Esa impronta y energía, y llegó con ese plus. No me sorprendió tanto el universo, y supe que estaba a la altura de las circunstancias para poder hacerlo”.

“Me encanta que vean nuestra ficha técnica y actores argentinos, porque la verdad es que cuando vi el capítulo flashée con eso. Con ver tantas caras conocidas. Bueno, en lo personal a Joaquín Furriel lo quiero un montón, somos amigos, también con Mercedes Morán”, continuó sobre la alegría que le supone ser parte del elenco de El Reino y remató: “Hay gente que para mí tiene un plus. Ver tantos actores argentinos haciendo esos muñecos, en el buen sentido de la palabra, fue hermoso. Y mi expectativa es desde ahí”.

El Reino causó el enojo de gran parte de la comunidad evangelista argentina, ya que en la trama de la serie se abordan los vínculos mafiosos entre esa Iglesia, la política y la justicia. “Yo no lo sentí tan irreconocible dentro de la Argentina, porque es un mundo que uno no pisa, no conoce. Pero uno sabe que ese fervor se mueve. El estímulo que mueve a la gente es el fervor, y la gente logra estar bien porque va y, en general, son muy necesitados afectiva y emocionalmente”, expresó Dupláa al respecto.