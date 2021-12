La sorpresiva decisión de Lanata con su pareja Elba Marcovecchio: "No sabían nada"

Jorge Lanata tomó una decisión sorpresiva junto a su pareja Elba Marcovecchio. "Se estaban guardando la primicia", revelaron.

Jorge Lanata tomó una decisión junto a su pareja Elba Marcovecchio que sorprendió. El mismo conductor de El Trece y de Radio Mitre (AM 790) se encargó de dar la primicia a través de una entrevista con la revista Caras en un evento de fin de año.

El líder de Periodismo Para Todos (PPT) y de Lanata sin filtro comenzó su relación amorosa con la abogada en agosto de 2020 en plena pandemia de coronavirus, luego de haberse conocido en la Argentina por motivos laborales. Ahora, luego de más de dos años de vínculo, comunicaron qué harán en breve.

En una entrevista con Caras, ambos confirmaron que van a contraer matrimonio en 2022. De hecho, Ángel de Brito se refirió a ello en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece): “Una buena noticia es que se casa Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. Este 2021 nos va a dar sorpresas maravillosas hasta el final, lo confirmó en la tapa de Caras. Rarísimo”.

Por su parte, la panelista Andrea Taboada aportó al respecto que “la fecha estimada es el 23 de abril y también va a haber boda por iglesia”. “Falta un montón todavía, llegamos”, bromeó Ángel, mientras que su compañera acotó que “hay que empezar a organizar...”. “Bueno, pero ya deben todo organizado”, añadió el presentador, a lo que Taboada intuyó que “seguramente deben tener una wedding planner (organizadora de boda)”.

De Brito reconoció que quiso saber más detalles y se comunicó con una de las compañeras de Lanata en Mitre, pero ella no le pudo informar demasiados detalles: “Hacía varios días que estaba ese rumor dando vueltas, recién le pregunté a Marina Calabró si sabía y me dijo que no, que en el equipo de la radio no sabían nada. Se enteraron por la revista".

Además, "Angelito" resaltó que los colegas de Lanata en Lanata sin filtro "son los últimos seres humanos" que hablaron con él "porque ya se fue a Uruguay a descansar y a tener sus vacaciones allá". "Yo le había escrito hace unos días atrás y no me contestó, así que se estaban guardando la primicia para darla en la tapa de la revista”, sentenció Ángel.

Los problemas de salud y las internaciones de Jorge Lanata en 2021

En agosto, el periodista del Grupo Clarín fue sometido a un "procedimiento quirúrgico laparoscópico programado", por el que pasó unos días en observación para luego volver a su casa. Anteriormente, en mayo, estuvo internado en un centro de salud de Miami debido a una infección urinaria que se le produjo mientras grababa en Estados Unidos. Si bien se especuló con que podría haberse contagiado de coronavirus, finalmente se comprobó que no fue así.

Más atrás aún en el tiempo, en marzo, Lanata debió someterse a una angioplastía por su arritmia cardíaca y su patología arterial, además de una trombosis en su pierna izquierda. La intervención que se le realizó fue para completar el trabajo que los especialistas comenzaron en marzo.