La sorpresiva confesión íntima de Yanina Latorre que involucra a Jorge Lanata

Una vez más, Yanina Latorre sacudió a Ángel de Brito con sus picantes declaraciones en las que, en esta ocasión, involucró al periodista macrista Jorge Lanata. La mediática afirmó que estaría dispuesta a engañar a Diego Latorre con el conductor de Radio Mitre. "Si Lanata me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento", reveló, calentando el aire televisivo.

Jorge Lanata se prepara para una nueva temporada de "Periodismo para Todos" a finales de mayo, y realizó una entrevista en Los ángeles de la mañana promocionándolo. Además, opinó sobre Marcelo Tinelli, la pandemia de coronavirus y se declaró "fan" de Yanina Latorre, con quien trabajó en la radio. Al volver al piso, la panelista no se privó de lanzar un comentario inesperado sobre el periodista. "Me encanta el olor, cómo se viste, la inteligencia. Si Lanata me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento", afirmó, sin filtro.

Y agregó: "No pasó nada porque no me invitó... yo soy machista. Amé trabajar con él, nos hicimos amigos. Varias veces hablamos de su vida íntima, pero no lo voy a vender al aire". Ante la insistencia de sus compañeras de panel, Latorre aseguró que aún tiene una oportunidad de cumplir su fantasía. "Es platónco. Se lo dije en la cara y él me respondió: 'Ojo, ojo que me puede calentar'", sumó.

"No sé si le importa o no a Diego, no es mi problema. Lanata, hoy te llamo y voy a tomar el té con vos", replicó, alimentando el chisme. "Pensé que ibas a decir que iban a hacer el amor...", retrucaron en 'Los ángeles...'. "Yo no hago el amor...", sentenció Latorre, con su estilo filoso que la caracteriza como una de las figuras más polémicas de la farándula argentina.