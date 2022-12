La sorpresiva confesión de Tití Fernández en Qatar: "Me voy"

El destacado periodista deportivo Tití Fernández compartió sus vivencias desde el Mundial Qatar 2022 y lanzó una inesperada noticia sobre su futuro.

Tití Fernández es uno de los periodistas deportivos que viajaron a Qatar para cubrir el Mundial en la Televisión Pública y -tras la victoria 2-0 de Argentina contra Polonia- desde allí lanzó una inesperada noticia que emocionó a la comunidad futbolera. "Me voy a ir por la puerta grande", anunció en una entrevista.

En diálogo con Crónica anunciada (Futurock), el destacado periodista contó como está viviendo el mega evento deportivo que se celebra cada 4 años y compartió una divertida anécdota junto al Dibu Martínez: "Estoy muy contento, muy feliz. La gente de la FIFA me trata muy bien, un tipo me bautizó 'la leyenda', dentro del grupo de periodistas que están trabajando ahí cuando los futbolistas terminan el partido. Vos tenés que hacer un pedido de futbolistas: yo había ido por Messi, Scaloni, De Paul, y no había pedido a Dibu Martínez, que sí lo había hecho en el segundo partido. Cuando Dibu viene para hablar con periodistas extranjeros -yo no tenía autorización para hacerlo- lo saludo y me ve y viene. Y la gente de FIFA le dice que no, que no podía. Dibu les dijo 'sì, como no voy a poder si es mi amigo' y vino a grabar una nota conmigo".

"A partir de ahí se produjo un respeto por parte de FIFA que me hace sentir bien. Siento que no fue un vano el laburo de tantos años y que me voy a ir, como yo quería, por la puerta grande haciendo lo que me gusta, en una Copa del Mundo", agregó. Feliz con el reconocimiento, Tití hizo un emotivo anuncio que no pasó desapercibido por lo fuerte de su decisión: "Lo estoy disfrutando (el Mundial). Soy un señor grande que vino a disfrutar su último Mundial".

La predicción de Tití Fernández para el partido Argentina - Australia

Sobre el partido que Argentina disputará contra Australia, en busca de un lugar en cuartos de final, Fernández se mostró cauto a la hora de dar predicciones pero sí planteó escenarios posibles sobre lo que podría llegar a suceder: "Va a ser un partido parecido al de Polonia. Australia es un equipo fuerte, físico, que va a respetar a Argentina. Creo que su objetivo va a ser llegar a los penales y ganar en esa instancia, aunque yo creo que si Argentina repite la actuación futbolística que tuvo ayer lo resuelve antes".