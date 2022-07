La Sole publicó una foto con Julio Iglesias y la transformó en meme

La cantante compartió una imágen junto a Julio Iglesias en medio de la catarata de memes sobre la llegada del nuevo mes.

Soledad Pastorutti utilizó sus redes sociales para compartir una desopilante imagen. En medio del inicio del mes acompañado de los mejores memes de Julio Iglesias, publicó una foto junto al cantante que se hizo viral.

"La Sole" viene siendo una figura más que pública tras el inicio de La Voz Argentina por Telefe. Por fuera de su rol como jurado de la competencia de canto, la artista de folklore se expresó a través de su cuenta de Twitter de una manera muy particular.

Es sabido que ni bien empieza el séptimo mes del año, Julio Iglesias invade el universo de las redes sociales por los memes hechos a su alrededor. Por tal motivo, Soledad Pastorutti realizó un posteo muy original.

"Llegó Julio... ¡y me abraza fuerte!", escribió la jurado de La Voz Argentina acompañado de una foto junto a Julio Iglesias. En la misma se lo ve al cantante español abrazando a "La Sole", quien dejó entrever que la foto es de hace varios años por su aspecto de niña.

El tuit tuvo infinidad de respuestas de la gente que se hizo eco del recuerdo transformado en meme. De hecho, varios comentarios se plagaron de más memes de Julio Iglesias en sintonía con lo publicado por la cantante.

La Sole tomó una triste decisión y conmocionó a sus fans

Soledad Pastorutti confirmó la noticia menos esperada para sus fanáticos. "La Sole" tuvo sus inicios en la música apenas a sus 12 años y desde entonces se convirtió en un ícono de la música popular argentina. Ahora, a sus 41 años, tomó una drástica decisión con respecto a su carrera profesional.

Dado que vive en una constante vorágine desde muy chica, la estrella de La Voz Argentina tomó una decisión muy contundente: que dentro de 10 años planea dejar de lado las giras para disfrutar de su vida personal junto a sus hijas Antonia y Regina y su esposo, Jeremías Carlos Audoglio.

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste", reveló "La Sole" en diálogo con La Prensa Federal.

Los usuarios de las redes sociales generaron un enorme revuelo al enterarse de esta noticia y la plataforma se llenó de mensajes de desesperación por parte de sus fanáticos. "Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener más de 40", comentó una usuaria, a lo que "La Sole" le contestó para tranquilizarla: "Falta mucho aún que pasen 10 años... ¡vivir es hoy! ¡Mientras tanto, seguimos disfrutando!".