La situación incómoda que reveló Nazarena Vélez con una bombacha por una intervención quirúrgica

La pandemia de COVID-19 volvió Youtuber a Nazarena Vélez, quien sacó un nuevo video relatando una situación incómoda que vivió antes de ser intervenida por una fractura en un dedo. Con el título: "Cuando me operé el dedo, me sacaron la bombacha", la mediática se explayó y revivió el momento. "La historia de mi dedo roto es una verdadera mierda", aseguró.

Corría el año 2006 y Nazarena estaba haciendo gira con ‘El champagne las pone mimosas’ y la obra era un éxito. "Cuando termina la función en el Teatro Broadway, un auto marca Audi me pasa a buscar y viene una señora rápido a sacarse una foto. Me detengo, pero mi mano queda enganchada a la puerta del auto. Luego de la foto, me dispongo a irme y aparece otra fan que corre para solicitarme una foto. Le pega un culazo a la puerta del auto, y mi dedo queda adentro”, comenzó la actriz.

Y, a continuación, hizo mucho hincapié en todo lo que sufrió en el momento: “No les puedo explicar el dolor que sentí. No sabía si pegarle una patada voladora a la mujer, que nada tenía que ver, o bancármela. Al final, me la banqué y el dedo se me fracturó en mil pedazos. Ese mismo día a la noche fui a una clínica y levanté fiebre. A los dos días me operan en Buenos Aires, en los Arcos".

La operación despertó la inquietud de Vélez ante un pedido inesperado de uno de los médicos: "Tenía mucho miedo. Me acuerdo que el médico vino y me dijo: ‘Ponete el camisolín y desnúdate por completo’. Yo le respondo: ‘¿Por qué, si van a operarme solo el dedo?’ ‘Tiene que ser todo porque no podés entrar con nada de ropa que no esté esterilizada’”.

“Yo no quería sacarme la bombacha bajo ningún punto de vista. Me parecía muy raro. Se ve que era un protocolo del hospital. Yo flashée. Me pareció muy chocante. Sentí que no correspondía”, sentenció Nazarena Vélez, dando a entender lo incómoda que se sintió en el momento. Cabe destacar que esto que para la actriz fue tomado como una actitud indeseable, forma parte de los protocolos médicos de las cirugías.