La revelación íntima de Sabrina Garciarena con Germán Paoloski: "Tomamos"

La actriz se sinceró sobre su vínculo con el conductor y confesó cómo lograron mantener la pareja durante tantos años a pesar de algunas circunstancias.

Sabrina Garciarena habló en profundidad de su relación con Germán Paoloski e hizo una revelación sobre la intimidad de la pareja. La actriz se sinceró sobre el vínculo que mantiene con el conductor desde hace varios años y confesó algunas de sus estrategias para mantener viva la pasión y respetar los momentos íntimos.

En diálogo con la Revista Gente, Garciarena reveló que "no fue fácil" pero que junto a Paoloski pudieron sortear los obstáculos de la rutina y lograron establecer sus lugares de encuentro como pareja. "En la pareja el amor es lo más importante y después viene la construcción del día a día", enfatizó la actriz.

En ese sentido, Sabrina reveló que muchas veces la dinámica de la pareja se ve afectada por los compromisos laborales del otro, pero que siempre tratan de acompañar al otro en su felicidad. "A veces, uno va para un lado y el otro para el otro. Pero está el amor y querer que el otro sea feliz", continuó.

"Él también trabaja mucho y los fines de semana, que es el momento de familia, yo estoy en el teatro", reconoció la actriz. Por último también resaltó que la gran mayoría de las veces buscan aquellos momentos en los que pueden coincidir y disfrutarse como pareja: "Siempre encontramos un momento (para intimidad o salida romántica). Dejamos a los chicos en el jardín y tomamos un café".

El angustiante descargo de Sabrina Garciarena por sus hijos: "Agotada"

Sabrina Garciarena reflexionó sobre la maternidad y la romantización que muchas veces se hace desde la sociedad. La esposa del periodista Germán Paoloski contó su ardua rutina como madre que trabaja y se refirió al desconocimiento con el que se encuentran muchas mamás primerizas.

Estos pensamientos se expresaron en una entrevista con Pronto, en la que describió su presente laboral. "Creo mucho en las energías, cuando llega Madres a mi vida tenía a Mia recién nacida en pandemia y decía evidentemente yo tengo toda esta experiencia de tres hijos para aportar a un tema tan universal", soltó la madre de León, Beltrán y Mía.

"Dani, mi personaje tiene su historia diferente a la que me tocó a mí, pero si encuentro puntos en común en Sabrina cuando estaba embarazada de León por ejemplo, que era mamá primeriza y no tenía ni idea de lo que venía. Porque claro te dan un bebito, llegas a tu casa y decís ¿y ahora qué hago?", continuó su descargo Garciarena.

La actriz de cine, teatro y televisión reflexionó sobre el concepto machista basado en que solo hay que cuidar a las mujeres y que los varones deben aguantarse los golpes o las cargadas. "Yo tengo dos varones y siempre sentí como una responsabilidad muy grande de enseñarles a cuidar a la mujer, pero no sólo a la mujer, sino también al hombre. Porque hay una cosa hoy del bullying, que me pasa con León que usa anteojos me dice que en el colegio lo cargan: 'me gritó porque no les gusta que use anteojos', me cuenta", analizó. Y cerró: "La verdad es que hay que empezar a bajar línea para cuidar a la mujer como también al hombre. Nadie es más que nadie".