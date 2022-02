La revelación de Andrea Rincón sobre su intimidad: “No tengo sexo, es una decisión personal”

Andrea Rincón negó los rumores de romance con Fredy Villareal y explicó por qué decidió no tener relaciones por un tiempo.

Andrea Rincón había despertado rumores de romance con Fredy Villareal, su compañero de escena en la obra de teatro que realizan juntos en Villa Carlos Paz, 39 escalones. Las versiones comenzaron a partir de que se supo que pasaban todo el tiempo juntos y que incluso se instalaron en el mismo complejo de viviendas. Ahora, Rincón negó todo esto y aseguró que no está vinculándose con nadie en este momento.

En entrevistas anteriores, Fredy había dado a entender que tenía un interés en Andrea pero que eran “solo amigos”. Por su parte, Andrea siempre negó todo y se incomodaba cada vez que le preguntaba al respecto. Una vez más, se lo volvieron a preguntar en diálogo con Moskita Muerta en el programa Por si las moscas, de La Once Diez, y ella volvió a negarlo todo.

“No me vas a pinchar el romance con Fredy que todos lo compramos, él es un divino y vos sos una divina”, le preguntó el conductor del ciclo. “Sí, se los voy a pinchar. No hay romance, ni siquiera hay picoteo. No hay nada, pero no hay nada de nada”, respondió ella. A pesar de la insistencia de los periodistas por sacarle algo de información e incentivarla a conocer gente, ella reveló que eligió estar sola y que está muy bien así.

“Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”, continuó. “No hay romances. Mi amor es con la soledad. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”, cerró Rincón.

Semanas atrás, había hablado sobre este mismo tema durante una entrevista con Pronto. En aquella ocasión, se preguntó por qué será que las personas creen que si no tienen una pareja no pueden ser felices. "La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días. El de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor".

Las declaraciones de Fredy Villareal sobre los rumores de romance con Andrea Rincón

Desde el lado de Fredy, él dejó en claro en reiteradas ocasiones que Andrea le parece una persona muy atractiva pero que ella no responde de la misma manera. Durante un móvil con Intrusos, la abrazó y dijo frente a las cámaras: “Ojalá me de bola”. “¿No te da bola?”, le preguntó el movilero, a lo que Fredy respondió: “Nah. Somos compañeros, no”. Ante la insistencia del periodista, reconoció: “¿Quién no quisiera que le de bola Andrea Rincón?”.