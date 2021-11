La reacción de Wanda Nara por la foto de sus hijos que subió la novia de Maxi López

Wanda Nara descolocó a todos al ver la foto de sus hijos con Maxi López y su pareja y dejó un comentario impensado.

Wanda Nara está otra vez separada de Mauro Icardi y parece que esta vez es definitivo, por lo que muestra en sus redes sociales. La nueva indirecta de la mediática empresaria llegó por el lado menos esperado, su reacción a la foto que la novia de Maxi López subió de sus hijos.

La modelo argentina dejó sorprendidos a todos sus seguidores y algunos aún buscan entender qué pasó. Daniela Christiansson, pareja de López subió una foto en la que se la ve junto al exfutbolista y los hijos de él y Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto.

La imagen ya había generado revuelo, debido a que en las últimas semanas se rumureó un acercamiento romático entre Maxi y Nara que habría molestado mucho a la sueca. Es que la expareja le puso fin a un litigio de varios años después de su explosiva separación y López pareció ser un aliado de Wanda durante estas semanas turbulentas. La imagen de Christiansson podría haberse interpretado como una nueva indirecta contra Wanda, una mecánica que ya se repitió varias veces en el pasado.

Es por eso que se esperaba una dura respuesta de Wanda Nara a través de las redes, pero lo que hizo quedó fuera de la imaginación de hasta sus fanáticos más fieles. La modelo realizó un repost de la foto y dejó un críptico y escueto mensaje con sólo dos emojis.

Primero colocó un corazón rojo y luego el emoticón de dos manos con las palmas juntas, como en señal de suplica o rezo. Al parecer por la actitud de Wanda, las diferencias comienzan a quedar de lado y se abre una nueva etapa en la familia más mediática.

Susana Giménez se metió en el escándalo de Wanda e Icardi: "A todos nos ha pasado"

Susana Giménez partió para Estados Unidos para hacer su gran debut en el programa de Marley, Por el mundo. Cuando los periodistas se la encontraron en el aeropuerto, le hicieron preguntas sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Dentro de muy pocos días, Giménez va a entrevistar a Nara desde París, mientras la empresaria atraviesa su crisis matrimonial con Mauro. Este reportaje estaba pautado desde hacía meses, y aunque todos pensaban que ella iba a cancelarlo por toda esta polémica, la entrevista sigue en pie. Primero, Wanda iba a darla junto con Mauro, pero ahora que volvieron a pelearse la dará completamente sola.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo iba la entrevista y qué cosas pensaba preguntarle, ella contestó: “Estamos en eso. ¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”. Después, le pidieron que diera su opinión sobre el escándalo y que expresara qué cosas pensó cuando se enteró de la noticia.

Susana se negó, explicando que no es quién para darle consejos a nadie, y sentenció: “Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. La vida es así. A todos nos ha pasado”. Por último, le preguntaron sobre su vínculo con Suárez y Nara y sobre la relación entre ellas dos. “Yo soy más amiga de Wanda. No creo que sean amigas ellas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente artístico”.