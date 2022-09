La pregunta que descolocó a Abel Pintos en plena entrevista: "Imbécil"

Abel Pintos respondió y dejó mudos a todos. El cantante fue consultado sobre un dato estadístico de los Premios Gardel y no tuvo filtros para decir lo que piensa.

Abel Pintos sorprendió a todos al contestar con total sinceridad en plena entrevista. Antes de la entrega de los Premios Gardel, llevados a cabo a finales de agosto, el famoso cantante argentino fue consultado sobre una estadística que lo comparaba con Charly García. Al oir la pregunta, no dudó en responder sin ningún tipo de filtros.

"Sinceramente, tengo que decir que después de 22 años de venir a los premios, seguir siendo considerado con tantas nominaciones es un premio", comenzó diciendo Abel Pintos. Allí fue cuando, en diálogo con Infobae, le preguntaron si le da importancia a las estadísticas y agregaron: "Si ganás, podés superar a Charly García".

Luego de escuchar al periodista, Abel Pintos respondió con franqueza: "Imaginate que sería un imbécil si me comparo con un artista como Charly. Hoy canté en un evento 'Rezo por vos', es increíble. Siempre me gustó, nunca la había cantado y, estando dentro de la canción en esta oportunidad me di cuenta que es increíble. Mucho más de lo que me imaginaba".

Abel Pintos se pronunció tras el atentado contra Cristina Kirchner. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el cantante expresó una contundente reflexión que sorprendió a sus seguidores. "Pidamos ahora más que nunca", suplicó el artista.

"No sólo repudiamos todo acto de violencia. En nuestras oraciónes (quienes nos encontramos en ellas) pidamos ahora más que nunca por la paz y, sobre todo, actuemos en consecuencia con ese deseo cada día, para con todos nuestros hermanos y en cada gesto", comenzó diciendo Abel Pintos, quien luego citó una de sus canciones más escuchadas.

Tomando como referencia unas estrofas de la canción Alguien, que Abel Pintos publicó en su álbum 3, el cantante escribió: "Cada vez que miro alrededor, veo espadas afiladas, paranoia y violencia, todos se devoran entre sí, es difícil convivir con las leyes de la selva”. También, utilizó el hashtag #BastaDeOdio, buscando concientizar a la población sobre lo grave del hecho acontecido el 1 de septiembre.