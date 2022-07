La Peña de Morfi: se pudrió todo entre Jey Mamón y Jésica Cirio

Jey Mammón y Jésica Cirio estarían pasando una fuerte crisis en su relación como conductores de La Peña de Morfi (Telefe), tras la muerte de Gerardo Rozín. Cuáles son las internas de la guerra mediática entre las figuras.

En Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron que podría haber un conflicto entre ambos conductores por un cambio en la publicidad del ciclo. "En mayo, la promo decía 'La Peña de Mofi, con la conducción de Jey Mammon junto y Jésica Cirio'. Hoy se promociona de otra forma", comenzó Rodrigo Lussich. Acto seguido, pasaron la promoción actual, en donde sacaron el apellido de la conductora, pero el de Mammón sigue intacto.

"Con lo que cuesta tener un nombre y un apellido en el mundo del espectáculo, que le hayan sacado el 'Cirio' a la promo no le habría gustado a ella, que es la co-conductora histórica del ciclo. Esta idea vino desde el canal", agregó Adrián Pallares, indicando que el conductor no se habría sentido a gusto con el crecimiento en imagen de la esposa de Martín Insaurralde.

Además, Lussich se arrojó su opinión con respecto al trato que recibe la conductora del ciclo de Telefe y afirmó: "A Jésica Cirio le bajan el precio. En la nueva gestión con Jey, ella empezó a llevar la delantera y según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado". Sumándose a los comentarios, la panelista Paula Varela lanzó una afilada crítica contra la exestrella de América TV: "Él no está encontrando su lugar. No termina de amoldarse con el equipo".

La desgarradora frase que Rozín le dijo a Jesica Cirio antes de morir: "Después pasó todo"

Jesica Cirio fue la última compañera que Gerardo Rozín tuvo en TV antes de morir, es por eso que el diálogo entre el conductor y su socia fue muy fluido en el último tiempo. De hecho, fue la propia protagonista quien reveló cuál fue la desgarradora frase que el rosarino le dijo presagiando su triste final.

“¿Cómo te contó él a vos con ese humor tan ácido que tenía lo de su enfermedad?”, le consultó Georgina Barbarossa en Telefe. Jesica Cirio respondió: "Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él. A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’, un poco fue así la charla y yo le dije ‘no, no puede ser’. Después volví, hubo unas charlas más que tuvimos por teléfono y después pasó todo…”.

Resaltando el buen semblante de Gerardo Rozín pese a tener una enfermedad terminal, Jesica Cirio contó: “Decía que ya no iba a estar más, que eran sus últimos meses por lo que decían los médicos y yo decía: ‘no puede ser, no seas exagerado, tené fe que no’ y él me decía ‘sí, sí’. El humor lo salvó”.