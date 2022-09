La particular cábala que comparten Rodrigo De Paul y Tini Stoessel para la buena suerte

El reconocido futbolista compartió un dedicatoria a su novia y mostró el amuleto que comparten.

Rodrigo De Paul mostró la particular cábala que comparte juntos a su novia, Tini Stoessel. A través de sus redes sociales, el futbolista le dedicó unas emotivas palabras a su pareja y mostró cual es el amuleto de la buena suerte que comparten.

En el marco del recital que brindó la intérprete de La Triple T en Madrid, el jugador de la Selección Argentina de Fútbol le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. El mensaje de De Paul estuvo acompañado de una foto de la pareja tomándose las manos y en ella se puede ver que comparten una pulsera con un significado muy especial.

"Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas pero por sobre todas porque vos sos magia. Te merecés esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro", fue el mensaje que escribió Rodrigo y el cual subió a sus historias de Instagram. Sin embargo, fue otro el detalle que llamó la tención.

El amuleto que comparten Tini Stoessel y De Paul.

En esta postal se puede ver que ambos llevan una pulsera roja con siete nudos. Este accesorio se utiliza para proteger de las malas energías e incluso hay quienes creen que da buena suerte.

De Paul confesó lo que más le molestó de su relación con Tini: "Injusticias"

Rodrigo De Paul charló con TyC Sports en la previa de los amistosos contra Honduras y Jamaica y, además de hablar de fútbol, rompió el silencio respecto a su separación de Camila Homs y el romance con Tini Stoessel. "Hacemos las cosas sin perjudicar a nadie", aseguró el futbolista del Atlético de Madrid y La Scaloneta.

Más allá de su actividad como futbolista de la Selección argentina, Rodrigo de Paul fue una fija en los medios de comunicación durante los últimos meses. Su escandalosa separación de Camila Homs, la madre de sus hijos, se sumó al comienzo de su romance con Tini Stoessel, lo que derivó en un combo explosivo para los programas y portales de espectáculos.

"Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva", comenzó el futbolista, al tiempo que aclaró que tiene una vida como cualquier persona, por lo que las separaciones son algo que puede sucederle. En ese sentido, reconoció que la vida lo llevó a conocer a Tini, una figura muy reconocida en muchos países, lo que hace que todo lo que les suceda "venda".

Además, De Paul agregó que se trata de dos personas jóvenes que buscan llevar alegría a las casas, "ella con su trabajo y yo con el mío", explicó. Sobre la incomodidad que le generó estar en el centro de la polémica, el futbolista detalló: "Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere".

"La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre", agregó Rodrigo de Paul en su charla con TyC Sports desde Miami, donde el viernes Argentina se enfrentará a Honduras. Para cerrar el tema, el futbolista insistió en que Tini "siempre se comportó de una manera muy correcta" y concluyó: "En nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie".