La nueva novia de Chano rompió el silencio: "Es re lindo"

El músico estaría nuevamente en pareja con una periodista. La joven ha hecho alusivas publicaciones en sus redes.

Una reciente publicación en redes delató al cantante Chano Charpentier y su vida amorosa. El intérprete de Carnavalintro estaría saliendo con una joven, con quien se mostró muy acaramelado en algunas imágenes que fueron posteadas en internet por la afortunada.

"Con uno que es re lindo" y "Acá flashando Titanic" son los pies de foto que la joven eligió para los posteos donde se mostró con Chano. En el primero, se pudo ver a ambos abrazados y al cantante sin la parte superior de su vestimenta, lo que hizo suponer a muchos que ya habría habido contacto íntimo. El segundo epígrafe fue utilizado para relatar lo ocurrido en una imagen donde Chano abraza a su compañera desde atrás mientras ambos miran hacia el río, al igual que en la icónica escena protagonizada por Rose y Jack en en famoso crucero.

El nombre de la joven en cuestión es Delfina, quien no deja de tuitear posteos alusivos a lo que sería su amor con Charpentier. "Es el mejor día de mi vida", "Soy la favorita de Dios" y "Hoy se duerme en el Hotel Hilton" fueron algunos de los comentarios que hicieron revolucionar a las redes en relación con un posible noviazgo con Chano.

El fuerte descargo de Natalie Pérez al desmentir los rumores de noviazgo con Chano

"Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo", comenzó su descargo la intérprete de Lágrimas y Flores. Y sumó: "Estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista".

Además, más tarde aclaró que el hecho de que su remera rezara "no soy segunda" no tenía nada que ver con su desmentida y que solo se había tratado de una casualidad: "No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí".

"Para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’", cerró, en alusión al origen de una canción que la prensa había señalado como dedicada a Chano.