La novia de L-Gante se cansó y amenazó con todo: "Cuidate"

La joven mamá de Jamaica y pareja del impulsor de la Cumbia 4.20 L-Gante, mantuvo un picante cruce ante una acusación que le pegó directamente.

Tamara Báez, la novia de L-Gante y mamá de Jamaica Valenzuela, explotó en redes sociales después de que una usuaria cuestionase su forma de hablar con una hiriente acusación que le pegó directo. "Cuidate", lanzó la joven pareja del impulsor de la cumbia 4.20, furiosa.

A través de sus historias de Instagram, Tamara publicó el chat con la discusión privada que tuvo con esta usuaria. La internauta criticó a la novia del autor de Malianteo 420 por la forma en que habla. Al ver esto, Báez publicó la foto de perfil de la joven y le escribió: “No te digo nada porque soy buena. ¡Cuidate!”.

Con esta frase, la usuaria presumió que Báez se estaba refiriendo a su apariencia física, ya que la postal mostraba a la mujer tomándose una foto frente a un espejo. Frente a esto, redobló la apuesta y le respondió: “Yo no tengo nada de cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad. ¡¡¡No como vos que no sabés ni hablar!!!”. Y remató: "¿No me decís nada porque sos buena? Como si algo que me fueras a decir me podría ofender, qué narcisista que sos piba”.

Báez le contestó a la usuaria y reveló: “Yo soy una piba de barrio y me muestro como soy. Terminé la escuela con 22 años, soy mamá y pienso seguir estudiando. Tengo la posibilidad de no estudiar nada y puedo generar mucha plata igual”.

La polémica separación con L-Gante y las idas y vueltas de la pareja

Habiendo pasado un mes del nacimiento de su hija, el pasado 16 de octubre, Báez explotó contra el cumbiero y anunció su separación. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero qué yo vivo de tus costillas? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui lo mejor que pudiste tener y tiraste todo a la basura”, remarcó.

Además, apuntó contra su suegra: "Me dan pena vos y tu mamá que quería que abortara y que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”. Dos días después de las denuncias públicas, la pareja confirmó su reconciliación con un video en redes sociales. En el mismo se la podía ver a Tamara sobre el escenario, con el bebé en brazos, en un recital de L-Gante.