La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa y fue letal: "Me voy a abrir un poquito el escote"

La locutora nacional fulminó a su colega con una insólita parodia de sus editoriales televisivos. "La Negra" Vernaci desplegó su ingenio en base a Viviana Canosa en su programa de Radio Pop 101.5.

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a causar furor con una imitación a Viviana Canosa en la que parodió los discursos de odio que la conductora de A24 expone en cada uno de sus editoriales. La locutora apeló a sus habilidades vocales para lograr un tono de voz muy parecido al de su colega y de esa manera no necesita hacer mención a ella para que su público se de cuenta en quién está basada su imitación.

"Sacame la música. Take it out. Remove the music", comenzó la conductora de La Negra Pop como parodia a las constantes indicaciones que canosa le da al musicalizador de su programa durante sus editoriales. "Hablar en inglés me hace bien, me limpia un poco de este bendito país que todos los días te tira para abajo. ¡Poneme la música!", continuó.

Vernaci continuó en alusión a los beboteos que Viviana suele hacer cuando está frente a cámara y soltó: "Me voy a abrir un poquito el escote, un poco más, más. Estoy agotada, estoy por claudicar. Drogados. Sí, ponchame la cara cuando digo la 'o' que pongo cara de chupavergas. Dro-ga-dos. Así te quieren a vos, a vos, a vos también, pendeja feminista. Drogados los quieren. Aparte te quieren en Tecnópolis saltando como un mono drogado escuchando L-Gante".

"Ponchame las tetas, parame la música. Ponchame la cara, subime la música", agregó "La Negra" nuevamente a modo de parodia de las indicaciones de la periodista. "Mirá mi cara de empatía con vos que pensás como yo, mirá mi cara de asco para los que no piensan como yo", añadió. Finalmente Vernaci utilizó el discurso de la grieta al que Canosa siempre alude y sostuvo: "Ponchame las tetas y sacame la música. Mirame las tetas, hoy están más argentinas que nunca. Esta es Argen y esta es Tina, y esta en el medio es la grieta que inventaron ellos. Si no, señores, esto sería una sola teta sin grieta y sin drogas. Qué país que tendríamos".

La parodia de "La Negra" Vernaci a Canosa por el feminismo

"Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", enunció Vernaci hace algunas semanas a modo de parodia del odio de Viviana Canosa a las feministas. Y agregó: "Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes".