La muerte que golpea a Ricardo Darín: "Estoy destruido"

Ricardo Darín y una muerte que lo golpeó anímicamente. El fuerte testimonio del actor de Argentina, 1985.

Ricardo Darín compartió un emotivo posteo a través de sus redes sociales, en el que se mostró completamente triste por la reciente muerte de un colega suyo. El actor de Argentina, 1985 utilizó su cuenta de Twitter para dedicar unas sentidas palabras y tuvo decenas de reacciones por parte de sus seguidores.

"Querido Claudio ¿cómo aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano?", expresó Darín sobre el fallecimiento de Claudio Da Passano, el actor que tenía 65 años y trabajó con él en Argentina, 1985. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo del cine y la televisión.

"Ojalá la emoción de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje. Estoy destruido y agradecido por haberte conocido. Gran compañero", agregó. Da Passano interpretó a Carlos Simigliana, un dramaturgo que es amigo del fiscal Julio Strassera, y quien lo asiste para las exposiciones judiciales en el marco del juicio a las Juntas.

En última instancia, Darín concluyó el posteo con una desgarradora frase: "Hasta el reencuentro. Mi abrazo". El mundo del espectáculo argentino se encuentra de luto, ya que se lo recuerda por trabajar en series como Chiquititas, Poliladron, El Tigre Verón, entre otras.

"Argentina, 1985", nominada en los Premios Óscar 2023: cuándo es la ceremonia

Argentina, 1985 fue nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera y promete un nuevo galardón para el cine nacional. La exitosa película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani viene de ganar el Premio del Público en el Festival de San Sebastián.

El filme dirigido por Santiago Mitre competirá con los filmes All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda en la categoría de los Oscar que premia a las mejores películas de habla no inglesa.

Argentina, 1985 se convirtió en la octava película nacional que es candidata a ganar un Premio Oscar. De las siete anteriores, dos resultaron ganadoras: La Historia Oficial (1985) y El Secreto de sus Ojos (2009). El evento de premiación de cine más trascendente del mundo tendrá su 95° edición el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, su sede más emblemática.