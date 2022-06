La muerte que golpea a Juan Marconi: "Te voy a extrañar mucho"

Juan Marconi mostró todo su dolor en las redes sociales, donde reveló una muerte cercana.

Juan Marconi expresó con un desgarrador posteo en sus redes sociales todo el dolor que le produjo una muerte muy cercana. "Te fuiste cuando lo decidiste vos", escribió el periodista e integrante de la agrupación Independiente Presente, a modo de despedida en su cuenta de Instagram, donde también compartió una serie de imágenes de su fiel amigo y compañero.

A comienzos de esta semana, Juan Marconi usó sus redes sociales para comunicar una dolorosa noticia. A través de un conmovedor posteo, el periodista emocionó a miles de seguidores con un conmovedor posteo en el que reveló la tristeza que lo invadía por la muerte de Rolfi-Tuta, el Golden Retriever que lo acompañó durante 14 años, casi la mitad de su vida.

"'Andate tranquilo. Ya está. Descansá. Te amamos mucho y fuiste el mejor perro del mundo. Porfa, andá yendo', te lo dije en silencio mientras te acariciaba y estábamos viendo una serie", comenzó el periodista su dolorosa publicación, en la que recolectó más de 31 mil likes. En ese sentido, Marconi también destacó que su mascota "aguantó" a que pasara el día del padre para no dejar un "recuerdo triste". "Hasta eso bien hiciste", le agradeció el periodista, que es fanático de este tipo de perro, ya que en su hogar tiene varios animales de la misma raza (Cai, Lola, Blanquita, Minna, Junior, Rojo y otra Lola).

"Gracias por ser el mejor amigo de papa. Te voy a extrañar mucho Rolfi-Tuta. GRACIAS por tanto amor y por tanta enseñanza", cerró Juan Marconi su conmovedor posteo de Instagram. Claro que los mensajes de consuelo y cariño por parte de conocidos del periodista no tardaron en llegar. "Te quiero mucho", le envió Morena Beltrán, ex compañera de canal; el futbolista Jonás Gutiérrez le comentó "fuerza amigo", mientras que su colega Martín Arévalo y el actor Benja Alfonso añadieron emojis de corazones para acompañar el lamento de Marconi. así como también lo hicieron muchos otros, ya que la publicación sumó más de 800 comentarios.

La revelación de Marconi sobre su atracción por Morena Beltrán

"No estoy saliendo con Morena Beltrán… pero no te odio para nada por la pregunta. Es mi ex compañera porque ahora estoy de licencia en el canal porque vamos a participar en las elecciones", explicó el conductor de televisión a principios del mes de diciembre y aludió a que su vínculo con su colega sería solo profesional.

"Pero More es compañera, te diría que amiga… No como mis amigos de toda la vida porque la conozco hace poco tiempo, pero es una divina, talentosa. Para mí, es la mejor aparición lejos del periodismo", siguió Marconi. Luego, se refirió a la amistad entre hombres y mujeres: "Existe, pero después… son etapas y momentos. No estoy hablando puntualmente de More. Nunca pasó nada con ella ni está pasando. Cuando uno dice la verdad, no tartamudea", concluyó.