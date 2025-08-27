La muerte que golpea a Daniel Agostini: "Inmenso dolor".

Daniel Agostini atraviesa un momento de profundo dolor tras la inesperada muerte de su amiga y representante, María de los Ángeles Trincavelli, conocida cariñosamente como “Marita”. Esta mañana, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la triste noticia y expresar su conmoción: “Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’. En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”.

El mensaje de Agostini rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes se volcaron a la red social para acompañarlo y expresar su afecto. Entre los comentarios, se podían leer palabras cargadas de empatía y tristeza: “Lo siento mucho Dany, una bella persona María… Te abrazo fuerte Dany, muchas fuerzas para vos y para todos los que atraviesan este inmenso dolor…”, “Una gran persona María, besos al cielo”, o “Que Dios lleve consuelo a esos corazones que hoy sufren por esta terrible pérdida. Abrazo fuerte”.

El descargo de Daniel Agostini en sus redes sociales.

Quién era María de los Ángeles Trincavelli

María de los Ángeles Trincavelli se desempeñaba como representante de varios artistas de la música tropical y folclórica, incluyendo figuras como Gladys, La Bomba Tucumana y el propio Agostini. Más allá de su trabajo profesional, con Daniel había construido una amistad cercana que trascendía la relación laboral. Su rol no solo consistía en organizar giras, contratos y presentaciones; también era un pilar en la vida personal del cantante, alguien con quien compartía confianza y compañía.

Además de su faceta de representante, Trincavelli era abogada de profesión y solía compartir en Instagram reflexiones y momentos de su vida cotidiana. En uno de sus últimos posteos, escribió: “Siempre viví e hice casi un culto de cómo para mí se tenía que vivir la vida. Disfrutando cada instante. Gracias Universo por seguir permitiéndome seguir haciéndolo de la misma manera”, mostrando su visión positiva y su conexión con la vida.

La bomba tucumana junto a María de los Ángeles Trincavelli.

Hasta el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la noticia deja un vacío profundo tanto en el entorno artístico como en los seguidores de Agostini, quienes acompañan al cantante en este difícil momento y recuerdan a Marita como una persona de luz, profesional comprometida y amiga entrañable.