La íntima consulta de Barbie Vélez a Nazarena: "Qué decís"

La actriz debió hacerle una incómoda pregunta a su madre en relación a su nuevo proyecto laboral. Barbie Vélez se abocará nuevamente a su faceta actoral.

Barbie Vélez sorprendió al revelar una incómoda situación que vivió con su madre, Nazarena Vélez, al tener que consultarle una desición laboral. La actriz y modelo encarará un jugado proyecto artístico y no dudó en hacerle algunas preguntas a su mamá antes de dar el sí.

"Se viene un desnudo. Cuando lo leí, a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho mucho con mi trabajo", manifestó. "Antes de aceptar, le dije: 'Mamá, leé esto. ¿Qué decís?'", expresó Barbie sobre la consulta que le hizo a su madre antes de aceptar ser parte de la obra de teatro Despojo.

Nazarena, de gran experiencia en el mundo del espectáculo, se mostró tranquila con el planteo de su hija y aseguró que ya conocía la manera de trabajar del director del proyecto y que siempre fue muy respetuoso en ese sentido. "Lo admiramos mucho también. Y dijimos: 'Bueno, sí'. Confiamos en él. Sé que todo va a ser respetado", concluyó con seguridad la joven, en diálogo con Implacables.

"A partir de julio voy a estar con Despojo en el Teatro Picadilly. Es una comedia dramática con un humor negro, ácido, que está buenísimo. Habla de una familia disfuncional, con muchos secretos y muchas mentiras por descubrirse. Te tiene todo el tiempo atrapado", sumó Barbie, acerca de su nueva apuesta laboral.

Nazarena Vélez habló sobre su maternidad

La actriz y productora teatral se refirió a cómo fue convertirse en madre a sus 19 años. "Creo que no lo pensé tanto. Si hoy lo pienso, con 47 años, fui una loca". Y aclaró: "Pero venía del mandato, me había casado con Ale (Pucheta), con el papá de Barbie, y enseguida teníamos que tener hijos". "Yo vengo con una cultura bastante chapada a la antigua", enunció la celebridad.

"Después me di cuenta de la responsabilidad que es tener un hijo, porque mi hija hoy tiene 27 años y yo sigo atrás de ella como el primer día, como cuando nació. A ver, yo tengo los tres hijos que quise tener. Ninguno me cayó de casualidad", agregó Nazarena en diálogo con Infobae, donde aseguró que su vida no depende de ella sino de sus hijos. Y cerró, a modo de reflexión: "Los busqué, siento que, hasta el día de mi muerte, me tengo que hacer cargo de mis hijos y no es fácil".