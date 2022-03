La insólita reacción de Juana Repetto a una critica por la ropa de su hijo

La actriz demostró su enojo en su descargo. Juana Repetto fue criticada por las zapatillas que le puso a su hijo Toribio.

Juana Repetto respondió una crítica que recibió en sus redes sociales, en relación a la higiene de uno de los artículos de indumentario con los que vistió a su hijo Toribio. La actriz demostró su hartazgo ante ese tipo de comentarios e hizo un posteo con el niño al respecto.

Un usuario de Instagram había criticado a repetto por mandar a su hijo a la escuela con las zapatillas algo sucias y al otro día compartió un video en su defensa. "Mirá. Limpié las zapatillas", soltó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto mientras miraba a cámara, dirigiéndose de manera directa a esa persona que la había cuestionado por la falta de limpieza del calzado de Toribio.

"¿No te diste cuenta? ¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?", le preguntó la celebridad al niño, ironizando sobre el comentario que la acusó de sucia. "No sufrí nada", respondió por su parte el pequeño de cinco años de edad. Y ella concluyó: "¡Ay! Obvio. Te amo. Lo que diga el resto...". De esa manera, Repetto dejó en claro que cada vez le importan menos ese tipo de críticas que recibe día tras día en cada posteo que hace.

Juana Repetto tuvo a Toribio en 2016, mediante la inseminación de un donante de esperma anónimo.

El mal momento de Juana Repetto tras un positivo de covid en su familia

La actriz se expreso hace alguna semanas sobre cuán estresada estaba por la salud de los miembros de su familia, conformada por sus hijos Toribio y Belisario y su esposo Sebastián Graviotto. "Me asusté, sentí que me estaba subiendo la fiebre, temí no estar al 100 para ocuparme de los chicos. El covid del mal. Cómo lo percibe cada uno, qué le pasa al otro con eso, cómo manejarse, la vulnerabilidad de saber que no se puede acudir al otro", soltó la joven en una de sus publicaciones de Instagram, donde aludió a cuán en contra suyo trabajó su propia mente ese día.

"Algunos lo entienden, otros no o lo viven diferente y no pueden empatizar con uno. Hoy fue un día difícil y estoy triste", continuó la actriz sobre cómo durante un tiempo fue cabeza fue invadida por la ansiedad. "El hecho de escribirlo es una catarsis, además no tengo con quien charlar. Y además me gusta mostrar la vida tal cual es y la mía también es este día triste. Mañana será otro día. una oportunidad más de reorganizar el bocho y volver a barajar", concluyó Repetto.