La insólita coincidencia entre Tini y De Paul que despertó rumores

La cantante y el futbolista vivieron una extraña coincidencia que encendió los rumores entre sus fanáticos.

A pocos meses de haber confirmado su separación tras poco menos de un año en pareja, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelven a protagonizar intensos rumores de reconciliación. Precisamente, ambos se mostraron con una misma prenda y esta coincidencia dio mucho que hablar entre los fanáticos.

Según se pudo ver en una de las últimas publicaciones del futbolista, está utilizando un reloj dorado que, horas antes, se le había visto a Tini en otra foto. Ante esto, Mariana Brey explicó los detalles de la situación en Socios del Espectáculo y profundizó en la posibilidad de que esto desemboque en una reconciliación.

"Es un reloj de mujeres, en realidad. Si Tini se lo prestó, que puede ser una opción, o él se compró un reloj que es igual. En mi vida vi un reloj igual, ni por la vidriera", empezó por explicar la panelista. Luego, sumó: "Pero me puse a averiguar y, lo que me dijeron, es que es una línea que, en general, eligen las mujeres. Es un reloj que apunta más a lo femenino”.

Ante esto, Virginia Gallardo opinó: "Lo que sí, despierta rumores de reconciliación. Primero su sonrisa, y este posteo en primer plano, lo digo por los comentarios de los seguidores, que le ponen que la foto seguro se la sacó Tini". Sin embargo, por el momento, ninguno de los involucrados dijo algo al respecto aún.

Tini Stoessel habló sin filtros sobre sus problemas de salud: "Todavía sigo"

Tini Stoessel volvió a hablar de sus problemas de salud mental en medio de un show. La artista hace varias semanas está instalada en España, donde se encuentra de gira por diferentes ciudades.

Tras su separación de Rodrigo De Paul, los medios siguen el paso a paso de la cantante. Hace un par de semanas se volvió viral por ser abucheada en una famosa fiesta y también causó revuelo una entrevista en la que contó cómo la afectan los rumores sobre su vida y los "haters" de las redes sociales.

Esta vez habló directamente con las personas que más la quieren: sus fans. “La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente”, sostuvo ante las miles de personas que asistieron a su presentación en Sevilla.

“Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere”, se sinceró, con la voz quebrada por la emoción.

La artista, que tras su ruptura con De Paul fue relacionada con una estrella de Netflix, contó los motivos detrás de lo movilizada que se sentía. “Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reflexionó.

“La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de ‘¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?’, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó.