La inesperada revelación de Susana Giménez sobre Eva Perón: "Siempre hubo"

La conductora de televisión Susana Giménez vuelve a la pantalla chica de la mano de Amazon Prime con el reality LOL: Argentina y en una entrevista para promocionar el formato reveló su conexión con la icónica Eva Perón.

Susana Giménez se prepara para debutar en un reality show de la mano de la plataforma Amazon Prime: se trata de LOL: Argentina, una competencia donde un grupo de comediantes son encerrados en una casa y tienen que aguantar 6 horas sin reírse. Y en una entrevista para promocionar el formato, la diva de los teléfonos reveló su devoción hacia Eva Perón, "la abanderada de los humildes".

En diálogo con el periodista y escritor Enzo Maqueira (Clarín), la conductora radicada en Uruguay habló sobre los avances del feminismo y los roles de las mujeres y reveló: "Siempre hubo mujeres importantes. Lo que pasa es que el mundo va creciendo, tenemos más posibilidades, las mujeres tenemos mayor acceso a todo. Pero antes tuvimos a Cecilia Grierson, la primera médica argentina, a Alicia Moreau de Justo, a Eva Perón… y no soy peronista, ¿eh? Pero soy evitista".

"Me encantaba Eva Perón. Yo era cholula cuando era chica y ella era una actriz de cine. En cuarto grado leímos La razón de mi vida. La veía con sus vestidos, sus brillantes… Siempre me gustó. Después además hizo muchas cosas buenas. Hay hospitales todavía que hizo ella", agregó la conductora macrista que denostó en varias oportunidades su país de origen llamándolo "argenzuela".

La crisis de Susana Giménez luego de separarse del papá de su hija

En otro tramo de la nota, Susana contó su dura historia familiar tras divorciarse y convertirse en sostén de hogar y de su hija, y manifestó: "La había tenido a los diecisiete años, había estudiado para maestra pero nunca ejercí. No tenía un peso y tenía que trabajar. Mi papá era presidente de Odol, fue uno de los creadores del programa Odol pregunta, junto con el padre de César ‘Banana’ Pueyrredón. Era un empresario al que le fue muy bien, pero después muy mal. Ahí fue cuando mis viejos se separaron. Yo no sabía qué hacer. Primero trabajé en una fábrica de jabones, cuando tenía veinte años. A los veintiuno entré como modelo en la agencia de Héctor (Cavallero) y conseguí los primeros trabajos en publicidad. No era protagonista, aparecía en grupo, mostraba una mano… Hacía lo que podía porque necesitaba trabajar para pagar el alquiler y mandar a mi hija al colegio".

Cómo será LOL, la competencia que desafío a un grupo de comediantes a no reírse por 6 horas

En el rol de jueza del certamen, Susana Giménez estará acompañada de Grego Rosello en la conducción de LOL: Argentina, versión local del formato de competencia entre comediantes en el que el objetivo es hacer reír a los otros nueve contrincantes sin reírse uno mismo de los chistes y gracias de los demás, en busca de un premio monetario que será donado a una ONG a elección del ganador o ganadora. El certamen, que podrá verse de a dos episodios por semana a partir de este 17 de marzo, contará en esta primera entrega con la participación de Migue Granados, Yayo Guridi, Charo López, Martín Rechimuzzi, Lucas Spadafora, Mica Lapegüe, Dan Breitman, Juampi González, Julián Lucero y Darío Orsi.