La inesperada revelación de Matías Martin en el día de su cumpleaños: "Tuve cáncer"

Matías Martín habló de los problemas de salud que atravesó en el último tiempo y que había decidido no hacer públicos.

Matías Martin sorprendió a sus compañeros de radio y oyentes con una revelación en el día de su cumpleaños, al comienzo de Todo Pasa (FM Urbana Play). "Tuve cáncer", contó el conductor al tiempo que aseguró que pasó momentos "muy feos, muy duros" y que había preferido no revelar. Pese a la dura etapa que Martin relató, explicó que actualmente está muy feliz, tanto en lo laboral como en lo personal.

Este miércoles 27 de octubre, Matías Martin cumplió 51 años y los festejó con el cariño de sus compañeros y oyentes en Todo Pasa, el ciclo que conduce junto a Clemente Cancela por FM Urbana Play. En el comienzo del programa, el conductor se permitió un momento de reflexión y autorreferencia para contar algo muy importante sobre su vida que sorprendió a todos. "Nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos", comenzó relatando Matías Martin.

"La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar", siguió el conductor en su monólogo inicial, en el que no hacía sospechar a nadie de la revelación que se iba a producir a continuación. Tomando aire, Matías Martin contó los problemas de salud que debió atravesar: "Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien".

Sobre su decisión de no contar nada de forma pública anteriormente, el conductor insistió: "No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar". "Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa", agregó sobre cómo eligió transcurrir los duros momentos de su enfermedad.

La salida de Matías Martin de Radio Metro

Tras una vida en Radio Metro, a finales del 2020 Matías Martin se alejó de la señal en la que marcó una época radial junto a otros programas para sumarse al nuevo dial en la FM de Radio Continental, Urbana Play. Lo hizo con un ciclo diario que se emite de 13 a 17 hs y se llama Todo pasa. Como compañeros tiene a Clemente Cancela y dos ex Basta de todo, Emilse Pizarro y Juan Ferrari. Otros reconocidos conductores que se sumaron a la aventura de arrancar una radio "desde cero" fueron Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainraich y María O'Donnell.