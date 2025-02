La inesperada declaración de amor de una ex a Marcelo Tinelli.

En las últimas horas, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas Micaela y Candelaria, compartió un emotivo mensaje en apoyo al reciente estreno de Los Tinelli, el reality familiar del conductor.

El programa, que desvela la vida cotidiana de Marcelo y su entorno cercano, había generado expectativas encontradas, pero lo que sorprendió fue el respaldo de Soledad, quien se sumó a la conversación con palabras de admiración hacia el proyecto y el padre de sus hijas. A través de sus redes sociales, expresó su emoción al ver la serie, destacando la belleza de mostrar no solo los logros de Marcelo, sino también el amor por sus hijas y la presencia de Milett Figueroa, actual pareja del conductor.

"Todo hermoso!! Amo a mis hijas!", comentó, y luego sorprendió al dedicarle unas palabras a Tinelli: "Hermoso reality. Muchos critican, pero muestra a mi exmarido, al que amé mucho. Tiene defectos, como todos, pero siempre será un buen padre". Con estas palabras, Soledad reafirmó el respeto y el cariño que sigue sintiendo por él, pese a su separación.

Marcelo y Soledad se conocieron en 1980 y, tras casarse en 1986, tuvieron dos hijas. Aunque su relación terminó en 1993, ambos supieron mantener una amistad y apoyarse en los momentos importantes. El rodaje de Los Tinelli tuvo lugar en la mansión familiar de Punta del Este, donde se reunieron para celebrar las fiestas de fin de año y compartir momentos especiales. El reality pretende mostrar a Marcelo no solo como una figura pública, sino también en su faceta más personal y familiar.

Marcelo Tinelli hizo una tremenda declaración tras el accidente de su hijo Francisco

Marcelo Tinelli atraviesa un momento complicado en su vida familiar luego de que su hijo mayor, Francisco, sufriera un accidente en Punta del Este. El incidente, que involucró un choque con su auto, se vio agravado por el hecho de que Francisco dio positivo en el control de alcoholemia. Ante la noticia, el conductor se pronunció al respecto.

En una entrevista con el programa Puro Show de El Trece, Tinelli fue consultado sobre cómo se encontraba su hijo y cómo enfrentaba la situación legal tras el incidente. Aunque optó por no involucrarse demasiado en los detalles para proteger la privacidad de Francisco, explicó que lo más importante era que su hijo se encontraba bien. "Está muy bien y descansando, que es lo más relevante. Aparentemente se despistó en la ruta al llegar a casa, eso es lo que sé por el momento", compartió Tinelli.

El periodista Ángel de Brito brindó detalles sobre el reciente incidente protagonizado por el hijo mayor de Marcelo Tinelli, el primero de su matrimonio con la bailarina Paula Robles. Durante su intervención en LAM, el conductor citó el informe policial y detalló los hechos: "Pasadas las 5 de la mañana, un móvil policial que patrullaba por el balneario Buenos Aires intentó detener un vehículo que circulaba a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas. En ese momento, el conductor huyó en dirección a José Ignacio, circulando por la ruta 10, y logró evadir a los agentes".

"Más tarde, el vehículo fue localizado a un costado de la ruta, cerca del kilómetro 171. El conductor había abandonado el auto y se encontraba en perfecto estado. No obstante, fue trasladado a la policlínica del balneario Buenos Aires, donde los médicos confirmaron que no presentaba heridas", continuó De Brito sobre el caso. Las autoridades, por su parte, aclararon que el joven afirmó no haber notado la presencia del móvil policial y que había consumido alcohol durante una cena previa. Tras realizarle un test de alcoholemia, se detectó una graduación de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, y se le aplicaron las sanciones correspondientes.