La inesperada confesión de Nicole Neumann: "Me visualizo embarazada"

En un gran momento de su relación, Nicole Neumann reveló el gran paso que quiere dar junto a su pareja.

Nicole Neumann sorprendió con una fuerte revelación sobre su relación con Manu Urcera. En medio del gran momento que vive en su relación, la modelo y conductora confesó que está dispuesta a dar un gran paso por el amor que siente por su pareja.

En un reciente diálogo con Catalina Dlugi por Agarrate Catalina, ciclo emitido por la Once Diez, Neumann habló del gran momento amoroso que pasa junto a Manu Urcera. Más enamorada que nunca, la jurado de Los 8 Escalones del Millón aseguró que está dispuesta a formar una familia junto al piloto de carreras.

"Me visualizo embarazada por una cuestión de amor", empezó por contar Neumann luego de ser consultada por la posibilidad de tener un hijo más. En este marco, Nicole remarcó que este deseo surgió a partir de ver la relación de Urcera con sus hijas: "Manu le da todo a mis hijas. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con ellas. Y cuando no vienen, las extraña".

Por otro lado, Nicole Neumann se refirió a la posibilidad de contraer matrimonio con Manuel Urcera y aseguró que "aún no es el momento". "Hoy por hoy no hay una fecha o una propuesta concreta. Hasta que no haya, no confirmo nada. Él es un amor, pero no tiene esa cosa romántica de puesta en escena. Pero a mí me gustaría", concretó.

Fabián Cubero acusó a Nicole Neumann con sus hijas: "Novio con plata"

Fabián Cubero habría involucrado a sus hijas en la guerra que tiene con su expareja, Nicole Neumann. La relación entre los padres de Indiana, Allegra y Sienna parece no aflojar y lejos de mejorar, empeora poco a poco.

En A La Tarde, dieron a conocer el nuevo conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann que, a diferencia de otras oportunidades, involucra a sus hijas de manera completamente innecesaria. Fue Cora De Barbieri quien aportó la información sobre lo que pasó: "Lo que trascendió en los últimos días, esto es lo que le llegó a Nicole Neumann, es que Fabián dentro de su casa, a sus hijas les dice 'Bueno, porque a tu mamá lo que le importa es tener un novio con dinero'".

Como si eso fuera poco, la panelista del programa de Karina Mazzoco agregó cuál fue la reacción de la modelo al enterarse de esta situación: "Nicole Neuman habría pedido entre abogados, porque no hay diálogo ahí, es que se trate de hacer una terapia familiar para que esas diferencias lleguen a buen puerto".

La decisión de Nicole Neumann fue celebrada pro la conductora de A La Tarde, ya que la actitud de buscar conciliar en vez de contraatacar, habla de la buena predisposición de la modelo por llegar a un acuerdo sin conflicto con Fabián Cubero. Aunque hubo opiniones encontradas, como la de Débora D'Amato que alegó que no tenía sentido buscar un mediador, ya que ellos no puedieron resolver sus problemas cuando hicieron terapia de pareja, tiempo atrás.