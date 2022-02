La inesperada compañía de Silvio Soldán en el cumpleaños de Ricky Maravilla

Silvio Soldán estuvo muy bien acompañado durante el festejo de Ricky Maravilla por sus 76 años y sorprendió a todos.

Silvio Soldán sorprendió a todos el lunes pasado en el cumpleaños número 76 de Ricky Maravilla por su inesperada compañía. El presentador fue sin dudas uno de los máximos protagonistas de la velada, que tuvo a otras grandes figuras del espectáculo también presentes. El cantante tropical festejó con sus amigos en La Cañada, en Buenos Aires, y disfrutó junto a ellos de una divertida noche.

A sus 86 años, Silvio Soldán vive uno de los momentos más tranquilos de su vida. Acostumbrado a la polémica durante años por sus explosivas relaciones -basta con solo mencionar a Silvia Süller y Giselle Rímolo-, el histórico presentador actualmente está rodeado por sus seres queridos y también muy enamorado de su novia, una mujer 30 años menor que él. Pero Soldán sorprendió a todos el lunes pasado en el cumpleaños de Ricky Maravilla.

En un festejo que contó con la presencia de importantes figuras del espectáculo como Silvio Soldán, Esther Goris, Toti Giménez y Cacho Rubio, Ricky Maravilla celebró sus 76 años en La Cañada, Buenos Aires. El cantante nació el 7 de febrero de 1946 en Salta y es considerado uno de los máximos referentes dentro de la cumbia norteña, pero quien más se destacó en el cumpleaños del músico fue uno de los invitados: Silvio Soldán. Es que el presentador se mostró muy feliz y bien acompañado por una de las bailarinas del staff estable de Ricky Maravilla.

El miedo de Silvio Soldán a la muerte

Hace algunas semanas, Silvio Soldán le dio una entrevista a Infobae, en la que contó que su hijo mayor tiene "un problema mental, esquizofrénico". Mientras hablaban sobre la salud, el legendario conductor fue consultado sobre la muerte, y Soldán no dudó: "Le tengo pánico. Me parece algo muy feo, no quiero morirme. Sé que inevitablemente me va a llegar y tal vez no falte mucho por la edad que tengo, pero no me gusta".

¿Cómo le gustaría a Silvio Soldán que lo recuerden? "Como un tipo que no odió a nadie, que trató de hacer feliz a los demás. Y si alguna vez le hice daño a alguien lo hice sin saber. Que es probable que lo haya hecho. Ocupo tantos lugares en la vida pública, al frente de programas de televisión, de programas de radio, teatro, cine, que de repente pude haber lastimado a alguien. Pero, si alguna vez lastimé a alguien lo hice sin querer. Eso te lo juro por mi vida", aseguró el mítico conductor de Feliz domingo.