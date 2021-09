La incómoda confesión de Brenda Gandini sobre Luciano Castro: "Tuvimos que trabajarlo"

Brenda Gandini contó cómo tuvo que prepararse para actuar con Luciano Castro en la obra de teatro 'Desnudos'.

Brenda Gandini está actuando en el teatro con Luciano Castro, Sabrina Rojas, Mercedes Scápola y Gonzalo Heredia en la obra de teatro Desnudos, escrita por Doris Dorrie y actualmente en cartelera en el teatro Metropolitan Sura. A lo largo de toda la obra, Brenda tiene varias escenas muy íntimas con Castro y ahora ella contó que esto no le fue nada fácil de lograr.

A pesar de que los actores y actrices están acostumbrados a tener que hacer todo tipo de escenas que implican contacto físico, no para todos es tan sencillo. En el caso de Gandini, ella asegura que le resulta mucho más fácil actuar con un completo desconocido que con un amigo, como lo es Luciano.

Durante una conversación en el programa de radio Por si las moscas, Brenda explicó: "Para mí es más simple trabajar con alguien que no conozco, al principio con Luciano estábamos como re duros y Sabri y Gonzalo nos decían que nos relajemos. Pero tuvimos que trabajarlo”, comenzó.

Sin embargo, la actriz aseguró que el vínculo entre todos es muy bueno, lo cual es bastante importante para un actor. "Nos llevamos todos muy bien y eso se transmite en el escenario. Las situaciones personales que atraviesa cada uno las planteamos como grupo, nuestros hijos son amigos".

Las internas entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia y Sabrina Rojas con Luciano Castro

Cabe destacar que, además de ser todos amigos en la vida real, Sabrina comparte escnario con su expareja Luciano Castro, mientras que Brenda Gandini lo comparte con su actual pareja, Gonzalo Heredia. Por su trabajo en el mundo de la actuación, surgieron varios rumores de que su vínculo no está en un buen momento y de que Gonzalo estaría interesado en Agustina Cherri, actriz que trabaja con él en la nueva novela de Suar, La 1-5/18.

Esta versión surgió a partir de las escenas de besos que tuvieron que hacer juntos. Sin embargo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, aseguró que habló con Gandini y que todos estos rumores son falsos, por lo cual, la razón por la que no se muestran tanto juntos públicamente podría ser porque son “de perfil bajo”.

"En todos los portales están hablando de la separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo: 'No es verdad la separación. No creas todas las cosas que están diciendo’”, declaró el conductor. En cuanto a Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos terminaron su relación hace poco y, meses más tarde, Rojas empezó a salir con el conductor de radio y televisión el Tucu López. Sin embargo, ahora actúa en el teatro con su ex y, afortunadamente, los dos aseguran que se llevan muy bien.

“Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”, explicó Luciano.