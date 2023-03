La impactante cirugía de Esmeralda Mitre: el antes y el después

Esmeralda Mitre mostró la intervención estética que se hizo y sorprendió a todos. Cómo quedó la mediática actriz y accionista de La Nación.

Esmeralda Mitre realizó un sorpresivo posteo a través de sus redes sociales que generó diversas reacciones por parte de sus seguidores. La mediática actriz mostró el antes y el después de la cirugía estética que se hizo recientemente.

"Dos semanas y ya sin puntos, súper feliz con los resultados, me hice un mini deep plane face lift + un touch de párpados", escribió Esmeralda Mitre en su cuenta de Instagram. Los impactantes resultados están a la vista de todos y se mostró contenta por la operación que le dio una estética facial distinta.

"Contenta porque me veo muy bien y muy natural. Lo cuento porque sé que hay mucha gente que se lo haría, pero pueden tener temor a verse diferentes. Agradezco a mi doctor Pablo Saizar por haber superado mis expectativas y haberme dejado muchísimo mejor en mi aspecto. Sinceramente hiciste que me sienta con la autoestima mucho más alta", expresó. Cabe recordar que Mitre había reaparecido en televisión hace pocas semanas, cuando Beto Casella la invitó al panel de Bendita TV en El Nueve.

En la última parte del posteo que acumula miles de reacciones, volvió a destacar a su cirujano plástico diciéndole que es un "verdadero artista de la estética". Y culminó: "Es impresionante los resultados hermosos y naturales que lograste en mí, aplicando tus toques mágicos y expertos. ¡Gracias… totales!".

Esmeralda Mitre blanqueó su relación con Alfa de Gran Hermano y disparó: "Tengo miedo"

Esmeralda Mitre tuvo una revelación inesperada con Walter "Alfa" Santiago, el polémico participante del reality show Gran Hermano que se emite por Telefe. La actriz y accionista del diario La Nación contó cómo lo conoció y dijo que las cosas no terminaron de la mejor manera.

Beto Casella invitó a Esmeralda Mitre para que se sume al panel de Bendita TV en la jornada del jueves 9 de febrero por El Nueve. Allí estaban hablando del fenómeno Gran Hermano en la televisión argentina y la actriz expresó su postura frente al reality show: "Tengo una teoría y es como de los años 90. No les entiendo de qué hablan, no sé de qué hablan, son gente como rara. Son gente de los 90 pasada de moda, no hay un gay, un travesti, nada moderno. Son chicos medios faltitos ¿no?".

Frente al contundente análisis de la exparticipante de Showmatch, Beto Casella sostuvo: "Son estereotipos, figuras hegemónicas, bellezas hegemónicas. 'Alfa' es el único que por ahí...". En ese momento, Mitre lo interrumpió para contar un dato que nadie sabía sobre el sexagenario.

"'Alfa' fue alumno mío en las clases de teatro. Fue despedido. No voy a hablar mucho sobre el tema porque tengo miedo", lanzó para la sorpresa de Casella y sus panelistas. Y agregó: "Fue despedido por malos comportamientos para sus compañeros y no voy a hablar más porque tengo miedo de tener problemas judiciales".