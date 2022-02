La hija de Santiago del Moro es igual a Lali Espósito

Luego de las fuertes versiones que surgieron al rededor de la primogénita del conductor, él decidió romper el silencio con un llamativo comentario.

Si se trata de mantener la privacidad de su familia y del círculo más privado que lo rodea, Santiago del Moro hizo un trabajo muy fino en los últimos años para hacer de esto una realidad. Pese a ser una de las figuras más destacadas de la televisión nacional, son muy pocos los detalles que se conocen sobre su vida cuando se apagan las cámaras, por lo que cada mínimo detalle que muestra se convierte en un noticia. Esto mismo sucedió cuando mostró el rostro de su hija mayor, cuando un detalle captó la atención de muchos.

Pese a que el conductor de MasterChef Celebrity no suele compartir mucho contenido en sus redes sociales y mucho menos fotos familiares, en una ocasión compartió una postal de su hija de once años, en donde se podía apreciar, de forma parcial, su cara. Así es como muchos internautas no tardaron en comentar que la pequeña llamada Catalina, tenía un gran parecido a Lali Espósito. "Santi, decí la verdad que tuviste una hija con Lali. ¡Es tan bella!", fue el mensaje de una internauta que desató un gran debate en el perfil público del mediático, a lo que el decidió responder con mucha gracia: "Sh, que no se sepa".

Aunque si bien todo indicaba las intenciones de Del Moro eran dejar el debate ahí, parece que fueron muchísimos los mensajes que le llegaron en donde se sorprendían por el parecido de su hija con la cantante, por lo que decidió dejar una reflexión en sus historias de lo que para él significaba que vieran esa similitud en su hija.

"Esta imagen me la mandó una fanática de Lali", comenzó por decir Santiago en la fotografía en la que se podía ver un collage que comparaba las fotos de la niña con las de la protagonista de Sky Rojo. "Para mi es un honor que le vean algo de ella ¡porque todos amamos a Lali! ¡tan talentoso, laburadora y buena gente!", sentenció Santiago del Moro.

En la dulce espera: cuál será el nombre del tercer hijo de Santiago del Moro

Actualmente, María José, la pareja de Santiago, se encuentra atravesando el tercer trimestre de embarazo. Aunque si bien la familia no quiso dar muchos detalles sobre este increíble suceso, el conductor de radio si confesó una rotunda decisión que habían tomado con respecto a su bebé.

En una reciente entrevista, Del Moro confesó que todavía no tenían nombre pensado para el niño en camino, "Creo que esta vez lo van a elegir las hermanas, como que hay una guerra en casa con eso", aseguró.