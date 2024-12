La grave denuncia de Luciana Salazar sobre su hija Matilda: "Sociedad resentida".

A pocas horas del festejo por el séptimo cumpleaños de Matilda Salazar, quien cumple años este domingo 15 de diciembre, su madre, Luciana Salazar, expresó su indignación en las redes sociales al denunciar que la cuenta de Instagram de su hija, @lovingmatilda, fue inhabilitada. En una serie de historias publicadas en su perfil, la modelo cargó contra los responsables y vinculó el hecho a una presunta campaña de hostigamiento hacia su hija y su entorno.

“Hoy me desperté con la noticia de que alguien con mucha maldad le dio de baja nuevamente a la cuenta de mi hija en Instagram, un día antes de su cumpleaños”, comenzó Salazar en su descargo. La modelo manifestó su enojo y sugirió que el incidente no fue casual: “No me cabe la menor duda de quien está detrás de todo esto, sobre todo porque no quiero pensar que estamos ante una sociedad totalmente resentida con una menor de 7 años de edad”.

El descargo completo de Luciana Salazar sobre el hackeo a la cuenta de su hija Matilda.

Luciana relacionó la suspensión de la cuenta de Matilda con recientes rumores y críticas mediáticas respecto a la crianza de su hija, específicamente tras la viralización de imágenes en las que la pequeña jugaba en un gimnasio. Algunas versiones señalaban, erróneamente, que Matilda realizaba una rutina de pesas, algo que la modelo calificó como “Fake News” cargadas de malicia.

Luciana Salazar confirmó que tomará acciones legales en cuanto a lo ocurrido con las redes de su hija Matilda.

“Llama mucho la atención que esto suceda en una semana en la que se difundieron imágenes falsas sobre mi hija, en las que se decía que estaba haciendo ejercicios de pesas, cuando en realidad se trataba de un juego entre amigos de su edad. Es lamentable que medios de comunicación reproduzcan mentiras sin verificar la información, afectando a una menor”, expresó Salazar.

La modelo aseguró que detrás de los ataques existe una intención deliberada de perjudicarla, tanto a ella como a su hija, y señaló la complicidad de ciertas empresas de comunicación en la difusión de noticias falsas. “En una sucesión de hechos y dentro del mismo contexto de las fake news, se da la baja de su cuenta de Instagram. Estoy convencida de que hay alguien con mucha maldad que busca hacernos daño reiteradamente. Es la misma persona que vulnera los derechos de una menor desde hace años, y los medios que deciden callar ante esto son parte del problema”.

Cuáles son las medidas que tomará Luciana Salazar para recuperar la cuenta de Instagram de su hija Matilda

Por último, Luciana Salazar afirmó que iniciará acciones legales por hostigamiento y que ya presentó un reclamo para recuperar la cuenta de Matilda. Además, informó que su equipo legal está trabajando junto con META para restablecer el perfil, como ya ocurrió en episodios similares en el pasado.

“Junto a mis abogados tomaremos cartas en el asunto, como ya lo estamos haciendo en lo que involucra a mi hija. Vamos a defender sus derechos frente a esta injusticia. No voy a permitir que sigan atacando a una menor de esta forma, y espero que este tema, mucho más serio que las noticias falsas, reciba la atención que merece”, concluyó la modelo, dejando en claro que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.